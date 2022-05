Prižgan alarm: napoved Arsa za prihodnje dni

Le nekaj dni nazaj so neurja s točo klestila na severu in vzhodu države, Uprava za zaščito in reševanje je imela zaradi neurja največ dela na Ptuju, v Velenju, Markovcih, Goriščnici in Destrniku. Huda toča je prizadela Tuhinjsko dolino, na Veliki planini pa je strela udarila v skupino ljudi. Več o tem preberite tukaj.

Nova krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo napovedujejo tudi za današnje popoldne. Močne nevihte bodo najbolj verjetne na Koroškem, Štajerskem, Gorenjskem ali v osrednji Sloveniji, opozarjajo na neurje.si.

Ozračje se bo zvečer načeloma umirilo, v severni Sloveniji bodo posamezne plohe in nevihte možne tudi ponoči. Zjutraj se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 °C, napoveduje Arso.

Jutri bo sončno, v sredo bo sprva precej jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše.

Rumeni alarm za nevarnost neviht so pri Arsu označili za danes, jutri in pojutrišnjem, danes in v sredo za drugo polovico dneva, v torek pa do naj bi bile nevihte najverjetnejše do 12. ure.