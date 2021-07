Danes je zadnji dan, država čaka na vaših 33 milijonov

Davčni zavezanci iz junijskega svežnja imajo še danes čas za doplačilo premalo plačane dohodnine. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).



Vsi skupaj morajo doplačati 33,3 milijona evrov, vsak izmed 81.003 torej v povprečju 412 evrov.



Ostali zavezanci, ki so lani prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer do 2. avgusta 2021.



V junijskem paketu informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 so bili izračuni za 567.629 zavezancev. Med njimi je bilo takšnih z vračili 375.169, povprečni znesek vračila pa 648 evrov. Rok za vračilo je danes, a naj bi na Fursu vračila za veliko večino upravičencev izvedli že sredi julija. Vsem skupaj bodo vrnili 242,6 milijona evrov.



Pred tem je finančna uprava prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 izdala konec marca, in sicer 959.945 zavezancem. Roki za poračun zanje so že potekli.



Tako kot lani je finančna uprava tudi letos izdala informativni izračuni dohodnine vsem zavezancem, ki so imeli lani kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka. Skupaj jih je prejelo 1.527.574 zavezancev.

