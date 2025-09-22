Danes je dan brez avta! Ste šli na pot z vlakom?

22. septembra, na svetovni dan brez avtomobila, ki sovpada s koncem tedna mobilnosti, na tisoče mest v Evropi in širše zapre ulice za motoriziran promet ter jih odpre pešcem, kolesarjem in drugim dejavnostim. Prebivalce spodbujajo, naj se vsaj na ta dan na pot namesto z avtomobilom odpravijo na bolj trajnosten način – peš, s kolesom ali javnim prevozom.

Za promet so središča in ulice danes zaprle številne slovenske občine, obenem pa občanom omogočile brezplačno uporabo javnega mestnega potniškega prometa. V Ljubljani je brezplačna vožnja z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa kot parkiranje na parkiriščih P+R. Mestne avtobuse je med drugim mogoče brezplačno uporabljati tudi v Kopru in Mariboru.

V Ljubljani so predvidene tudi zapore nekaterih cest, med drugim je spremenjen prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov, ki vodi na Ljubljanski grad. Obiskovalce na občini ob tem pozivajo k trajnejši izbiri dostopa do gradu po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Z dnevom brez avtomobila bodo letošnje aktivnosti v okviru tedna mobilnosti sklenili tudi v Novem mestu, kjer brezplačno uporabo mestnih avtobusov prek pametnega sistema Sitium omogočajo ves september. V Velenju so dan obeležili z zaprtjem Rudarske ceste, kjer bodo ves dan potekale športne in kulturne aktivnosti za vse generacije, s posebnim poudarkom na otrocih in mladostnikih. Na Ptuju pa bodo z namenom širitve območja za pešce v starem mestnem jedru tudi letos za avtomobilski promet zaprli Slomškovo ulico.

V ospredju letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti, ki velja za osrednjo kampanjo Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega prevoza, je bila tema zagotavljanje mobilnosti za vse skupine prebivalcev. Veliko ljudi se namreč sooča z visokimi stroški prevoza ali pomanjkanjem prevoznih možnosti, to pa omejuje njihov dostop do delovnih mest, izobraževanja, zdravstvenih storitev in drugih ključnih dejavnosti. V Sloveniji se je kampanji letos aktivno pridružilo tudi 135 občin, v katerih se je zvrstilo prek 800 različnih aktivnosti in dogodkov.

Denisova seksi sovoditeljica Lara Tošić se je za eno dopoldne spremenila v vlakovnega sprevodnika. FOTO: SŽ

Slovenske železnice so teden mobilosti pričele s prav posebno jutranjo avanturo. Priljubljeni voditelj Denis Avdić je svoj show oddajal v živo kar z vlaka! Dogodek je navdušil tako potnike kot poslušalce po vsej Sloveniji.

Slovenske železnice so mu odstopile en vagon, s katerim so se zapeljali iz Ljubljane do Borovnice in nazaj. Okoli osme ure se je z ekipo v Borovnico odpeljala tudi direktorica sektorja za marketing in komuniciranje SŽ Tanja Rotovnik, ki je s poslušalci delila svoje bogate izkušnje ter ob tem opozorila na trajnostni pomen železniškega prometa.

»Sama se redno vozim z vlakom in res lahko naštejem številne prednosti. Sploh pri novih, udobnejših vlakih, ki imajo električne priključke in Wi-Fi povezavo v splet. A še bolj kot vtičnic in interneta se razveselim čudovitih razgledov in zanimivih zgodb sopotnikov, ki jih srečujem. Vlak ponuja možnost, da svoj čas na poti izkoristiš za marsikaj. Ko imaš čas zase, se rodijo najboljše ideje. Prav na vlaku je nastala tudi ideja, da bi bilo čudovito Denis Avdić Show slišati v živo na vlaku. Zato sem res vesela, da smo skupaj s sodelavci uspeli pripeljati enega najbolj poslušanih radijskih programov na vlak Slovenskih železnic – in to na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti,« je ob uspešno izpeljanem projektu povedala Rotovnikova.

Najlepši del poti

Medtem ko vozniki avtomobilov v večja mesta vsako jutro preklinjajo kilometrske zastoje na cestah ter zamujajo v službe in šole, vse več Slovencev potuje z vlakom. Vedno pogosteje izbira vlaka kot prevoznega sredstva temelji na želji doživeti naravo na način, ki ga lahko omogoči zgolj vlak. Prav to je v središču nove kampanje SŽ Najlepši del poti.

»Želimo pokazati, da vlak ni le prevoz, temveč izkušnja miru, razgledov in trajnostne izbire,« je povedala Estera Lah Poljak, vodja službe za korporativni in digitalni marketing ter komuniciranje. In dodala, da vlak »popotnika popelje na skoraj meditativno potovanje in opominja, kako dragoceni so trenutki med potjo – ko se misli zazrejo v pokrajino, ki drsi mimo nas, ter nam pomagajo pozabiti na vsakdanje skrbi.«