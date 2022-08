Danes do 32 stopinj Celzija, potem pa opozarjajo na točo

Danes bo sprva sončno, zapihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu možne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo oblačno, v večjem delu države bodo možne nevihte. V torek bo deloma sončno, predvsem na Primorskem bo dopoldne lahko več zmerne oblačnosti. Še bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj.

Opozorilo

Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi. Od danes zvečer do torka zjutraj je predvsem na Primorskem povečana verjetnost nastanka močnejših neviht z nalivi in sunki vetra, izključena pa ni niti toča.

Obeti

V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V četrtek proti večeru bodo na zahodu začele nastajati nevihte, ki se bodo v noči na petek razširile nad večji del države.