Vesolje nam je za današnji dan spet pripravilo izjemno lepo igro narave, delni sončni mrk. Osupljivi nebesni pojav se zgodi dvakrat na leto, ob prazni luni, ko je Luna med Soncem in Zemljo in ga delno prekrije. Mrk bi se dalo opazovati po skoraj vsej Evropi, tudi pri nas, seveda če nam je ne bi tudi letos zagodlo vreme in ne bi bila za ves dan napovedana oblačnost z dežjem. Letos štirje mrki V Sloveniji se delna faza mrka sicer začenja danes ob 11.18, njegov vrhunec, ko bo z Luno pokritega največ Sonca, pa bo ob 12.20. Konec mrka bo ob 13.24, a kot rečeno, bo nebesno dogajanje za nas žal pre...