Slabo kaže, iz doma starejših žalostna novica

Nova okužba in dve smrti

V Centru za starejše Murska Sobota, ki je enota Doma starejših Rakičan, so v ponedeljek ponovili testiranje vseh zaposlenih, katerih testi so bili na prvem testiranju negativni. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili še pri enem zaposlenem, dva oskrbovanca centra s potrjeno okužbo pa sta umrla.



Umrla sta bivala v soboškem centru in sta imela pridružene bolezni; eden je bil nameščen v bolnišnici Murska Sobota, so sporočili iz doma starejših.



Trenutno je v soboškem centru okuženih 15 stanovalcev, eden od njih je nameščen v bolnišnici Murska Sobota, preostali so v domu v rdeči coni. Okuženih zaposlenih pa je devet.



STA

Današnje število okuženih, ki bo razkrilo pozitivne teste, opravljene v ponedeljek, bo velik pokazatelj tega, ali se epidemiološka slika še naprej nevarno slabša, ali pa je na koncu tunela že videti žarek upanja, je bilo razumeti včerajšnje izjave uradnega vladnega govorcain, vodje strokovne skupine, ki svetuje vladi.V ponedeljek so potrdili 75 novih okužb, a je bilo v nedeljo opravljenih le 1034 testov, torkovi rezultati za ponedeljek pa po besedah Beovićeve napovedujejo, kakšen bo teden. Številke pričakujemo okoli 10. ure. RTV Slovenija neuradno poroča, da je bilo potrjenih 189 okužb. Če bo številka tudi uradno potrjena, to pomeni, da je bilo ta ponedeljek veliko več okuženih kot teden prej (99) in da nam strožji ukrepi verjetno ne uidejo. Beovićeva je že omenjala možnost omejitev neorganiziranega zbiranja ljudi na javnih krajih na šest oseb in omejitev števila ljudi v vseh zaprtih javnih prostorih, kot so gostinski lokali, servisne dejavnosti, trgovine ...Preberite tudi:Virus se še naprej nezadržno širi med zdravstvenimi delavci. RTV Slovenija poroča, da so v Splošni bolnišnici Jesenice okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 26 zaposlenih, večinoma gre za medicinske sestre. Okuženi so tudi trije pacienti; dva na internem oddelku in eden na ginekološkem. Zaradi kadrovske stiske so zaprli oddelke za abdominalno kirurgijo, poškodbeno kirurgijo in gastroenterologijo. Ustavili so izvajanje vseh nenujnih posegov.