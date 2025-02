Današnji vsakdan reševalcev: »In tako se ekipa s pacientom odpravi po cesti«

Poročali smo že, da je po seji vlade v Krškem lansko poletje premier Robert Golob rekel, da bo Slovenija zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj. Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov.

Na javno naročilo za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči v skupni vrednosti 30 milijonov evrov je prispela ena ponudba, ki je bila pomanjkljiva. Javnega naročila tako niso oddali, pričakovati je ponovitev postopka.

Le v vidnem času dneva

Helikopterska nujna medicinska pomoč deluje le v svetlem delu dneva. Z ministrstva za notranje zadeve so jasni: »Helikopterska nujna medicinska pomoč in gorsko reševanje se trenutno izvajata samo v vidnem času dneva (pomeni pol ure pred sončnim vzhodom in pol ure po sončnem zahodu).«

A tudi v svetlem dnevu dneva ne teče vse gladko. Na Facebook strani Slovenski namenski reševalni helikopter je reševalec Matic delil objavo, kjer je ob fotografiji izračunane najhitrejše cestne poti od kraja nesreče do UKC Ljubljana zapisal: »Delno jasno, rahlo vetrovno. Ekipa na terenu zaprosi za HNMP zaradi pacienta z infarktom. Po pink-ponku telefonskih klicev preko DZCja, zdravnik dobi odgovor da HNMPja ne bo. In tako se ekipa s pacientom odpravi po cesti proti UKC LJ.«