Dan zelene in medovite prihodnosti (FOTO)

Čeprav jim je koronavirus ukradel celotno lansko leto in tudi večji del letošnjega, saj niso mogli organizirati niti ene sejemske prireditve, v družbi Pomurski sejem ne počivajo. V okviru zmožnosti namreč pripravljajo takšne in drugačne zanimive in aktualne dogodke. Tokrat so pripravili zanimivo in odmevno delavnico, ki je pritegnila številne ljubitelje vrtnarstva in narave. Na permakulturno-biodinamičnem ekološkem vrtu in ob vzorčnem čebelnjaku Pomurskega sejma, pravzaprav sejma AGRA, so izpostavili zeleno in medovito prihodnost. Kot nam je povedala vodja delavnice, so prikazali in poskrbeli za strokovno razlago o obdelavi in različnih načinih zasaditve gredic. Zainteresiranim so predstavili tudi značilnosti in pomen zelenega gnojenja, zastirke in premakulturno-biodinamičnega pristopa v primerjavi s klasičnim. Posebna zanimivost je bilo učenje zasaditve medovitih rastlin ob vzorčnem sejemskem čebelnjaku. Na celodnevnem druženju je poleg praktičnega prikaza potekalo tudi predavanje na temo Zasaditev in reševanje problemov na vrtu na ekološki način, kjer je predavalaiz podjetja Amarant. Potekala je strokovna razprava v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije na temo Zasadimo njivo, javno površino, vrt, zeleno streho ali steno, balkonsko korito z medovitimi rastlinami. Prisotni so lahko izvedeli, katere zelnate okrasne rastline so ne le medovite, ampak tudi preproste za vzdrževanje, pa tudi številne koristi in prednosti zelenih streh in sten. Prikaz zasaditve okrasnega vrta in zasaditve balkonskega korita z upoštevanjem osnovnih pravil oblikovanja bo udeležencem v pomoč pri načrtovanju in oblikovanju lastnega medovitega vrta, balkonov in teras.Ob vzorčnem čebelnjaku sta potekala predstavitev nadzorne naprave za spremljanje in pridobivanje aktualnih informacij o dogajanju v čebelnjaku pa tudi predavanje, podpredsednika ČZS,, vodje opazovalno-napovedovalne službe pri ČZS, dr., Akademija cvetja, dr., direktorja KGZ Murska Sobota,, strokovnjaka za okrasne trajnice in oblikovanje vrtov, in, Pomurski sejem, ki je še posebno poudarila: »Obdelajmo vsak kotiček rodovitne zemlje na premakulturno-biodinamičen način in posejmo čim več medovitih rastlin!« Dodala je, da želijo s projektom Pomurski sejem – center za trajnostni razvoj permakulture javnost seznanjati o pomenu trajnostnega razvoja in permakulture, trajno oživiti in urediti zeleni del sejemskega prostora, vzpostaviti in opremiti učni okoliš z didaktičnimi pripomočki za izvajanje učnega procesa na prostem ter izvajati medgeneracijska druženja.Na sejemskih vrtovih, kjer je ves dan bilo zelo živahno, saj so se vrstila zanimiva, aktualna in pestra dogajanja, je bilo možno kupiti tudi eko semena in različne sadike.