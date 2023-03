Dan za menjavo pnevmatik: zimske niso več obvezne

Skladno z zakonom o varnosti cestnega prometa od danes zimska oprema na motornih vozilih ni več obvezna, tako lahko zimske pnevmatike zamenjamo z letnimi, v primeru da vremenske razmere to dopuščajo. Tudi spomladi smo lahko priča zimskim razmeram, zato se moramo bolj kot po koledarju ravnati po vremenu in voznih razmerah, opozarjajo na AMZS.

Na AMZS so izpostavili, da mora biti odločitev za menjavo pnevmatik na motornih vozilih odvisna od območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih lahko namreč tudi v spomladanskih mesecih pričakujemo slabše, celo začasne zimske razmere, katerim so lahko kos le zimske pnevmatike, medtem ko so v nižinah in v priobalnem območju razmere primerne letnim pnevmatikam.

Vozniki morajo biti v primeru menjave pnevmatik že sredi marca pozorni na nižanje temperatur in s tem poslabšanje voznih razmer, so opozorili na AMZS. Vozniki vozil z letnimi pnevmatikami se za zaščito sebe in drugih udeležencev v prometu ne bi smeli odpraviti na poledenelo cesto.

Preberite še: Kupujete nove pnevmatike? Rezultati AMZS testa vas bodo šokirali

Na AMZS svetujejo, da vozniki zaradi trenutnih spremenljivih razmer ne hitijo z menjavo pnevmatik na svojih vozilih. »Ko se temperature zjutraj dvignejo nad 10 stopinj Celzija je pravi čas za menjavo zimskih pnevmatik za letne,« je za STA povedal novinar Motorevije Jure Gregorčič.

Pojasnil je tudi, da se zimske pnevmatike od letnih ne razlikujejo le po tekalni površini v profilu pnevmatike, ampak tudi po gumeni zmesi, ki mora pri zimskih pnevmatikah omogočati dober oprijem tudi v snežnih razmerah in nižjih temperaturah. Kot razlog, zakaj ne moremo uporabljati le ene vrste pnevmatik čez celo leto, je navedel velika temperaturna nihanja med zimskimi in poletnimi voznimi razmerami, čemur se prilagaja tudi gumena zmes.

Po navedbah v sporočilu za javnost AMZS je Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra opozoril, da morajo biti vozniki v primeru obiska tujine pozorni na prometne predpise drugih držav: »V Avstriji je v primeru zimskih voznih razmer zimska oprema obvezna do 15. aprila, na Hrvaškem je zimska oprema na določenih cestah prav tako predpisana do 15. aprila, enak datum obvezne zimske opreme velja za vožnjo po avtocestah in nekaterih drugih cestah v italijanski pokrajini Furlanija - Julijska krajina, ne glede na vozne razmere.«

Ne varčujte

Na AMZS že četrt stoletja vsako leto sodelujejo pri testiranju letnih pnevmatik, tako so tudi letos za lažjo odločitev pri nakupu pnevmatik za prvo letošnjo številko Motorevije pripravili informacije o testiranju 50 letnih pnevmatik dimenzije 205/55 R16. Po navedbah AMZS je novost letošnjega testiranja večje število testiranih pnevmatik ter upoštevanje trajnostnega merila pri končni oceni. »Po novem bodo pnevmatike na naših testih dobile skupno oceno, ki je sestavljena iz dveh glavnih meril - merila varnosti na cesti in merila okoljevarstvenih lastnosti,« je pojasnil odgovorni urednik Motorevije Blaž Poženel.

Tudi letos je test AMZS pokazal, da pri pnevmatikah ne gre varčevati. Le petina pnevmatik je ocenjena z dobro oceno, za kar sedem pnevmatik pa je nakup odsvetovan. Večina ostalih testiranih pnevmatik je imela izrazite slabosti pri enem od obeh glavnih ocenjevalnih meril. Poženel je na podlagi rezultatov testiranja pojasnil, da razlika 100 evrov med najslabšim in najboljšim kompletom pnevmatik lahko odloča med življenjem in smrtjo, kar pomeni, da varčevanje na tem mestu ni priporočljivo oz. se ne izplača.