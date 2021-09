Dan so preživeli med lipicanci

Minister Zdravko Počivalšek in umetnika Sergio Pausig ter Oskar Kogoj

Ob strogih varnostnih ukrepih, pogoj PCT so varnostniki preverjali na kar dveh točkah, se je od desetih pa vse do okoli sedme ure zvečer odvijal pester program. Mnogo pomembnih ljudi se je zbralo, med njimi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za Slovenske novice je povedal, da je vikend preživel med lipicanci, z družino so izkoristili svoje bone, prenočili pa so v po petdesetih letih prenovljenem lipiškem hotelu Maestoso. Kobilarni Lipica je gospodarsko ministrstvo namenilo dobrih 23,5 milijona evrov, od tega več kot sedem milijonov za obnovo javnega dela.Ob pol desetih je bilo moč opazovati prelepe prizore jutranjega spusta kobil na pašo, od desetih naprej pa so organizirali vodene oglede živali, tudi v angleškem in nemškem jeziku. Ves čas je potekala otroška animacija, tudi s poniji, pripravili so doživljajsko delavnico stik s konjem lipicancem, program jahač in konj, moč je bilo prisostvovati tudi meditaciji – zvočnemu popotovanju z gongi. Nastopila sta folklorna skupina in Ribič Pepe, popoldan pa so na navdušenje otrok in njihovih staršev zaigrali tudi Čuki.Posebnost nedeljskega dne je bilo odprtje mednarodne razstave Človek in konj dveh akademskih umetnikov, velikih imen svetovnega oblikovalskega in likovnega prostora, industrijskega oblikovalcain italijanskega slikarja. Svoja individualna sloga sta združila v skupno zgodbo odnosa med človekom in konjem skozi čas. Razstava je nastala ob 440-letnici Kobilarne Lipica, kot umetniški poklon lipicancu, eni najstarejših kulturnih pasem konj na svetu, moč pa si jo bo ogledati v Maestosu in sočasno na Pomniku miru na Cerjah vse do decembra.Kogoja so vidno navdušile situle z Vač s podobami venetskega konja v povezavi z različnimi arhaičnimi simboli, Pausig pa je umetelno dodelane podobe konj nadgradil z barvito figuraliko in jim tako dal novo likovno dimenzijo. »Kot otrok sem za darilo dobil kobilo Mico, ki sem jo lahko uporabljal samo ob nedeljah, in ta konj me je veliko naučil. Konja smo vzljubili tudi zato, ker je simbol preobrazbe, od črne barve, bele do zlate. Lipica pa je center univerzuma, slovenskega jezika in konja, potem pa dodamo še lipo, to so trije elementi za našo novo zastavo na modri podlagi,« je povedal Kogoj. Pausig je dejal, da je to projekt Oskarja Kogoja, pri katerem je z veseljem sodeloval.»Na akademiji v Palermu se ukvarjam tudi z modo, zato sem konja na slikah oblekel.«Otvoritvi v lipiškem hotelu, ki jo je povezoval, so prisostvovali povabljeni, med njimi kar štirje ministri, poleg Počivalška še minister za zunanje zadeve, minister za pravosodjein kmetijski minister, pa tudi, direktor holdinga Kobilarne Lipica, župan občine Miren - Kostanjevica, pobudnica razstavein drugi prijatelji Lipice. Minister Počivalšek je za naš časnik povedal tudi, da je vse, kar je povezano s konji, zanj zanimivo.»Sem zaprisežen rejec konj, te kulture pa me je naučil moj oče. Z njimi se ukvarjam od malega, zbiral sem tudi njihove slike, všeč mi je prav vse, kar je povezano z njimi,« je navedel. »Z navdušenjem poslušam razlage umetnikov, strokovnjakov, kako se za svoje aktivnosti inspirirajo v svojem odnosu do konjev. V zadnjih dveh dnevih v Lipici smo si z družino načrpali še in še energije,« nam je zaupal.»Konji mi predstavljajo duševno energetsko napolnitev, kajti potem ko se doma ukvarjam s svojimi konji, sem nezlomljiv,« je sklenil minister, ki si je v družbi povabljenih in drugih obiskovalcev ogledal tudi predstavitev lipiške jahalne šole z dih jemajočimi belimi lipicanci v točkah klasične dresure in vožnje vpreg, še posebno s spektakularnimi skoki šole nad zemljo.