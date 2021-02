Dan po tragediji rinila v nevarnost (FOTO)

Nevarno. FOTO: Zaslonska Slika

Zelo nevarne razmere.

Nevarnost v pobočju, kamor sta se odpravila dva pohodnika.

Ni minil niti še dan od tragedije v Kramarjevi smeri pod Storžičem (o njej bomo podrobneje poročali v ponedeljkovi tiskani izdaji), pa smo prejeli nove posnetke vzponov v gorah, ki so v tem trenutku nadvse nevarne.Po pregledu posnetkov smo ugotovili, da gre za vzpon na Begunjščico pod vzhodnim grebenom. Razmere so nevarne, hoja dveh gornikov pa je na čase neprimerna, hodita skupaj in prečita plazovni predel, ki je moral v dolino pred kratkim in je zato še nestabilen. Sneg ni predelan, višje so opasti in vidno napokana površina.Kot je videti, gre za gornika neizkušena v zimskih razmerah, čeprav opremljena s cepini in primerno zimsko opremo. Ob teh posnetkih se je razvnela žolčna debata o tem, eden od komentatorjev pa je navrgel, da bi morali gorski reševalci v javnost poslati enostavno sporočilo, da do umirjanja razmer enostavno ne bodo več reševali v Visokogorju. Trenutne razmere, kljub jasnemu vremenu, niso primerne za take vrste vzponov, saj je tveganje preveliko.