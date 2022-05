Dan po tragediji pred medije stopili minister, direktor in župan

V kočevskem Melaminu, kjer je v četrtek prišlo do eksplozije in požara, so danes nadaljevali kriminalistično preiskavo vzrokov nesreče. V četrtek popoldne se je gasilcem uspelo prebiti do petih pogrešanih, ki pa pričakovano nesreče niso preživeli, so sporočili iz policije.

Za medije so spregovorili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, direktor Melamina Srečko Štefanič in kočevski župan Vladimir Prebilič, ki govorili o stanju in oceni škode ter možnostih pomoči države podjetju in zaposlenim.

Zdravko Počivalšek je dejal, da je izredno pomembno, da v podjetju čim prej pridejo do ocene škode. Z različnimi mehanizmi se lahko ob industrijski nesreči, kar je ta nesreča tudi bila, pokrije tudi do 100 odstotkov škode. »Najbolj pomembno je, da se delavcem zagotovijo plače v obdobju, ko bo potekala sanacija v podjetju.«

Župan je dejal, da so z mislimi pri tistih, ki so preminili. »V Kočevju smo odpovedali vse dogodke, ki so bili predvideni v tem tednu. Veseli smo, da se je vlada odzvala proaktivno.« Pohvalil je odziv odhajajoče vlade in dejal, da so že navezali stik z njihovimi nasledniki. Pravi, da si želi si, da bi bil kočevski primer priložnost, da premostimo politične ovire. »Tistim, ki bi se znašli v finančnih stiskah, bomo pomagali z vzvodi, ki jih imamo. Občina ne more pomagati podjetju, lahko pa pomagamo ljudem. Podporo dobivamo iz celotne Slovenije. Lokalni podjetniki iščejo načine in možnosti, da ljudje, ki bodo iskali delo drugje, imeli delo.«