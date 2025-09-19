Dan po sprejemu pokojninske reforme že zbirajo podpise za referendum: Gre le za »ogrevanje« (VIDEO)

Delavska koalicija dan po sprejemu pokojninske reforme v državnem zboru danes začenja zbiranje 2500 podpisov volivcev za vložitev pobude za zakonodajni referendum, so sporočili. Prepričani so, da je sprejeta reforma nesolidarna in »izrazito protidelavska«.

DZ je namreč v četrtek z 49 glasovi za in enim proti izglasoval novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki viša starostno mejo za upokojitev in odmerni odstotek, daljša referenčno obdobje za pokojninsko osnovo in spreminja način usklajevanja pokojnin.

Delavska koalicija združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi.

Ker ob tem niso upoštevali predlogov za dopolnila Delavske koalicije, v tej z današnjim dnem začenjajo uresničevati napoved, da sprejetju pokojninske reforme sledi referendum za njeno preprečitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so spomnili, so maja vse poslanske skupine pozvali k sprejemu dopolnil, da bi se predlog zakona izboljšal tako, da bi razbremenil delavce pri zagotavljanju vzdržnosti pokojninske blagajne. Med drugim so zahtevali odpravo višanja upokojitvene starosti, ukinitev podaljšanja referenčnega obdobja za izračun pokojnine in izboljšanje usklajevanja pokojnin. Kot so zapisali, se poslanske skupine do njihove pobude niso opredelile, minuli teden pa so bili na pristojnem parlamentarnem odboru njihovi predlogi zavrnjeni.

Gre le za »ogrevanje«

Kot so dodali, je prva faza zbiranja 2500 neoverjenih podpisov »ogrevanje«. Temu bo sledilo zbiranje 40.000 overjenih podpisov, za kar že od poletja gradijo široko terensko mrežo. »V pogovorih z delavci ugotavljamo, da številni med njimi sploh še ne vedo, da jim pokojninska reforma dviga upokojitveno starost, vsi pa temu ukrepu ostro nasprotujejo. Zato nadaljujemo temeljito obveščanje in ozaveščanje o škodljivih učinkih pokojninske reforme in verjamemo v množično aktivacijo delavstva na referendumu,« so še zapisali.

»Sprejeli smo pokojninsko reformo«

»V ospredje postavljamo dostojne pokojnine. Odmerni odstotek se viša iz 63,5 na 70 % povprečja naših plač v delovni dobi. Zimski dodatek bo obvezen. V petih letih se bo zvišal s 150 na 250€ in se nato usklajeval z inflacijo. Prvič bo izplačan že letos. Najnižje invalidske pokojnine se zvišujejo za 22 %, tudi za obstoječe invalidske upokojence in kmete, zavarovane za ožji obseg pravic. To je reforma, ki prinaša stabilnost, pravičnost in varnost pokojninskega sistema za sedanje in bodoče generacije,« je ob tem poudarila poslanka Svobode Sandra Gazinkovski.

Zlata Slovenija: »Ne bomo mirno gledali, kako politika ignorira dostojanstvo starejših«

Alenka Orel, predsednica drustva Zlata Slovenija, pa je ocenila, da je pokojninska reforma 2025 nezaslišana krivica za upokojence. Namesto, da bi zagotovila varno starost, bo še več ljudi potisnila pod prag revščine. Zakon ne uvaja 13. in 14. pokojnine, obstoječi dodatki pa so le pljunek v morje. V društvu Zlata Slovenija se bodo odločili o nadaljnjih korakih, vključno z možnostjo zahteve za referendum, saj državljani zaslužijo, da se o svoji usodi odločajo sami. »Ne bomo mirno gledali, kako politika ignorira dostojanstvo starejših.«