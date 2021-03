Dan po cepljenju štirih predsednikov. So zaznali kakšne neželene učinke?

Včeraj so ramo nastavili štirje predsedniki in prejeli prvo dozo cepiva proti novemu koronavirusu. Govorimo o (našteti po abecednem vrstnemu redu glede na priimek) predsedniku vladepredsedniku državnega sveta, predsedniku državein predsedniku državnega zbora. Vse štiri smo vprašali, ali imajo (ali so imeli) kakšne neželene učinke.Na naša vprašanja se je odzval le, ki je bil cepljen s cepivom AstraZenece. Drugo dozo bo dobil čez 12 tednov, 23 ur od časa cepljenja pa stranskih učinkov ne zaznava: »Morda le rahel občutek napetosti na samem mestu cepljenja (leva rama).« Danes zjutraj je bil kot po navadi, pravi, fizično aktiven, telesna temperatura pa znaša 36,4 stopinje Celzija. »Ravnokar sem se vrnil iz Ljubljane v Grosuplje, popoldne bom preživel v domačem urarskem ateljeju, kjer vzdržujem manualno spretnost in koordinacijo gibov z vidom. Po zaključku politične poti se nameravam vrniti v svoj mali veliki svet ur.«Glede na to, da odgovorov preostalih treh predsednikov nismo prejeli, smo preverili njihove aktivnosti na spletnih omrežjih. Janša je dan po cepljenju klasično dejaven na twitterju, zadnja objava Pahorja, ki je znan po dejavnosti na instagramu, je s cepljenja, po njem pa še čisto nič. Enako kot za Pahorja velja tudi za Zorčiča, le da njemu sledimo na facebooku.Odgovore preostale trojice bomo dodali članku, ko jih prejmemo.