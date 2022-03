Dan parkiranja 30 evrov: najdražje je tik ob jezeru (FOTO)

Na eni strani ga objemajo očarljive Fužinske planine, na drugem bregu jezera se visoko in ponosno dvigujejo Spodnje bohinjske gore. V prepadnih stenah Komarče na plan pribruha eden naših najbolj slikovitih slapov, slap Savica.

Ja, Bohinjsko jezero z okolico je nedvomno eden naših biserov, kjer se omehča še najtrše srce. A hkrati prav tu v marsikaterem obiskovalcu zavre, ko mu plačilni avtomat ob koncu dne izvrže listek s ceno parkiranja. Seveda, če parkirno mesto sploh dobi. Le malokje v Sloveniji so cene parkiranja tako zasoljene kot ob Bohinjskem jezeru.

Cestnina na gozdni cesti na planino Blato bo po novem 15 evrov.

V visoki sezoni boste namreč zgolj za parking zlahka – a s težkim srcem – plačali tudi 30 evrov ali več na dan, saj je julija in avgusta ura parkiranja ob jezeru na parkiriščih v Ribčevem Lazu, Stari Fužini ali pri Ukancu kar tri evre. Te tarife ostajajo tudi v letošnji poletni sezoni enake, a za še lani brezplačno parkirišče Kobla, od koder do jezera brezplačno vozi avtobus, bo z letošnjim poletjem treba odšteti dva evra. Podražili bodo tudi tarifo na parkirišču Danica in cestnino za cesto Vogar–Blato.

Z dragim parkiranjem tik ob jezeru želijo Bohinjci pločevino odmakniti od vode, pridati nekaj k ohranjanju naravnih lepot v osrčju Triglavskega narodnega parka ter obiskovalce spodbuditi k uporabi alternativnega in zeleno naravnanega prevoza.

Brezplačni prevozi bodo na voljo skoraj en mesec dlje kot doslej.

Zato v visoki sezoni z bolj odmaknjenih parkirišč ponujajo brezplačne avtobusne linije, teh je bilo lani osem. V prav te organizirane prevoze se, med drugim, steka denar od parkirnin. »Vsa sredstva, ki so zbrana s plačilom parkirnine, so namenjena za stroške urejanja in gradnje parkirišč, za upravljanje parkirišč, informatorje in za izvedbo organiziranih prevozov,« pravijo.

Dnevno parkirnino na parkirišču Danica v Bohinjski Bistrici bodo z dveh evrov dvignili na štiri, če boste avto v Bohinjski Bistrici pustili na parkirišču Kobla, boste plačali dva evra. Na račun te podražitve letos širijo mrežo organiziranih javnih prevozov in jo časovno podaljšujejo. Brezplačni prevozi bodo namreč na voljo skoraj en mesec dlje kot doslej, in sicer med 1. junijem in 30. septembrom, »od tega od 25. 6. do 30. 9. vse dni v tednu, izvedena pa bo tudi dodatna linija organiziranega prevoza«.

Bohinjsko jezero je brez dvoma ena naših najlepših turističnih točk. FOTOGRAFIJE: Tina Podobnik

Za tri evre bo dražja tudi cestnina na gozdni cesti na planino Blato, za kar bo po novem treba plačati 15 evrov, na tri evre na uro skozi vse leto pa so poenotili tarifo na parkirišču pod Kulturnim domom v Stari Fužin. Ugodnejša alternativa je parkirišče Labora v Stari Fužini, ki obratuje v poletnem času in je od jezera oddaljeno pet minut hoje, tam bo mogoče parkirati za 15 evrov na dan.

Do jezera, ki je izhodišče za obilo pohodniških in planinskih poti, se poleti z oddaljenih parkirišč lahko torej pripeljemo z organiziranimi brezplačnimi prevozi. Toda zgolj ob koncih tedna in med prazniki boste tako še v res zgodnjih in za planince ugodnih urah prišli do planine Blato/Vogar (s parkirišča Senožeta v Srednji vasi), od koder nato osvajate čudovite planine.

Lastniki psov svoje kosmatince radi vzamemo na izlet, a teh – sploh če gre za večje pasme – večina avtobusov ne sprejema.

»Vozne rede prilagajamo glede na izkušnje in odzive uporabnikov minulih let. Zgodnje jutranje vožnje, npr. ob 5.30 in 6.00, so bile med tednom, od ponedeljka do četrtka, tako rekoč prazne, zato so na voznem redu ob koncu tedna, ko je obisk večji.«

Za planince je rana ura zlata ura. A zgodnji prevozi so do jezera urejeni zgolj ob koncih tedna in med prazniki.