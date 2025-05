Dan odprtih kleti povezal skupnost (FOTO)

V Občini Duplek so prvič pripravil Dan odprtih kleti, ki je navdušil z izjemnim odzivom obiskovalcev, pozitivnim vzdušjem in močno skupnostno noto. Dogodek je privabil več sto ljudi iz vse Slovenije in tujine ter dokazal, da Duplek postaja pomembna vinska destinacija.

Obiskovalce je spremljalo toplo in sončno vreme, idealno za raziskovanje vinorodnih poti, pokušanje lokalnih vin in spoznavanje vinarske tradicije kraja.

Mitja Horvat, župan Občine Duplek, in Mateja Zajc Horvat. On je pohvalil prizadevnost vseh, ki so pripravili lep dogodek, ona pa si je nadela svojo lento vinske kraljice iz leta 2004.

Na dogodku so se predstavili Vinogradništvo Kurnik, Hiša vin Kokol, Vinogradništvo Slanič, Vinogradništvo Simonič, Vinogradništvo Polanec, Sadjarstvo in vinogradništvo Beber ter vinarja Bojan Pravdič in Peter Zajc. Prav vsak izmed njih je svoja vrata odprl obiskovalcem, jih pogostil z najboljšimi vini in raznovrstnimi domačimi prigrizki. Bojan Pravdič zaradi obnovitvenih del ni mogel gostiti obiskovalcev na svoji lokaciji, a se je pridružil Petru Zajcu, in tako sta ponudila dvojno vinsko izkušnjo.

Za nostalgijo

Vzdušje je bilo sproščeno, domače in praznično – obiskovalci so prehajali med kletmi, peli, jedli, okušali vino in uživali v družbi domačinov. Premikanje med vinogradniki je olajšal priljubljeni vlak Jurček, za dodatno doživetje pa so poskrbeli člani Oldtimer društva Duplek s starodobnimi vozili, ki so dogajanju pridala nostalgičen pridih. V enem od teh vozil se je peljala vinska kraljica Slovenije Nina Polanec, domačinka, skupaj s spremljevalkami, vinskimi kraljicami iz drugih občin.

Ljubezen do trte in pridelave vrhunske žlahtne kapljice v Sloveniji ne pozna let, le prehaja skozi generacije. Pridno sta točila Peter Zajc in Mai Horvat, ki rad poprime tudi za kitaro.

Zanimanje za pokušino je bilo kakopak zelo veliko. Tako živahno je bilo na stojnici, kjer je žejo gostov gasil Milan Kokol.

Vinarji so se pokazali v najboljši luči.

Kje lepše je kot doma? Nina Polanec, 28. vinska kraljica Slovenije, je pozirala pred dupleškimi vinogradi.

Dogodek je imel tudi simbolno noto, saj je združil lokalno skupnost, ohranjal tradicijo in promoviral sodobne trende v vinarstvu. Da je zelo vesela, da so v njenih krajih prvič pripravili tak dogodek, je dejala kraljica. In dodala, da so se vinarji pokazali v najboljši luči, kar lahko potrdijo tudi številne vinske kraljice, ki so jih gostili. Dogodek je zaznamovala močna podpora lokalne skupnosti – številni domačini, društva in organizacije so se povezali in prispevali k skupnemu uspehu.

Bo tradicionalen?

Predsednik Vinogradniškega, vinarskega in turističnega društva Trta Jure Simonič je poudaril pomen dogodka za promocijo kraja in vina. Po njegovem mnenju je pokazal, da ljudje radi prihajajo v njihove kraje in da spoštujejo kulturo pitja vina. Obiskalo jih je ogromno mladih, kar je še posebno razveseljivo, želijo si tudi, da bi dan odprtih kleti postal tradicionalen.

Dogodek je zvečer dosegel vrhunec v Kulturnem domu Korena, kjer je nastopila vokalna skupina Sonus in z glasbenim zaključkom dodatno zaokrožila nepozaben dan.

Vinarji so gostili ljubitelje vina in jim odprli vrata svojih kleti.

Srečanje kronic: ne bi bil pravi vinski praznik, če ga ne bi ozaljšal šopek vinskih kraljic.

Dogajanje ni povezalo le vinogradnikov, ampak tudi druge člane skupnosti – od Dupleške mornarice do kulturnikov in prostovoljcev, ki so pomagali pri organizaciji. Župan Občine Duplek Mitja Horvat je v nagovoru pohvalil prizadevnost vseh sodelujočih: »Dan odprtih kleti ni samo promocija naših vin, ampak tudi promocija povezanosti. Z veseljem sem spremljal, kako so se vinogradniki in vsi vključeni prebivalci odprli obiskovalcem ter jim predstavili našo pristnost in gostoljubnost. Takšni dogodki so temelj našega razvoja.«