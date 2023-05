Dan nenasilja in strpnosti: ravnateljem se zdi, da gre spet zelo na hitro

Na slovenskih osnovnih in srednjih šolah se pripravljajo na petkov dan kulture nenasilja in strpnosti, ki ga je v odziv na nedavni tragični dogodek v eni od srbskih šol danes napovedal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Nekaterim ravnateljem se zdi, da gre spet zelo na hitro, navodila in gradivo šele v sredo

Kot je za STA povedala ravnateljica velenjske Osnovne šole (OŠ) Livada Velenje Tatjana Zafošnik Kanduti, za konkretno pripravo vsebine tako še čakajo. Sicer pa po njenih besedah že doslej veliko govorili na to temo in tudi odgovarjali na morebitna vprašanja učencev, tako da bodo seveda tudi za petek pripravili primerne vsebine za različne starostne skupine.

Po mnenju ravnateljice novomeške OŠ Center Marte Pavlin je vse skupaj prišlo tako na hitro, da se je na to nemogoče pripraviti, zato je vesela, da ima zelo dobro podporno svetovalno službo, ki se s to problematiko ukvarja že ves čas.

Po njenih informacijah naj bi gradivo prejeli šele v sredo popoldne, v četrtek imajo na Bledu posvet o osnovnem šolanju na Slovenskem, v petek pa bodo že morali izvajati delavnice. »To je nemogoče in s tem si ne moremo nič pomagati,« je dejala.

Z anketnim vprašalnikom bodo najprej naredili posnetek stanja in učence povprašali po počutju v šoli in ali se česa bojijo, komu zaupajo in podobno. Zanima jih tudi, ali so otroci toliko osveščeni, da znajo poiskati pomoč, če bi jo potrebovali, preverjali pa bodo tudi, kako se na različne dogodke odzivajo učenci v posameznih oddelkih.

Da so informacijo o izvedbi omenjenega dne prejeli danes, zato se morajo na dogodek šele pripraviti, je dejal tudi ravnatelj Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine Andrej Rutar. Ob tem se je strinjal, da je varno okolje v šolah zelo pomembna tema in je temu treba posvetiti pozornost tudi v pogovorih z dijaki.

V petek bodo zato tej problematiki namenili dve uri in v prvi vrsti angažirali razredne učitelje, ki najbolj poznajo svoj razred in so ves čas v stiku z dijaki, ne le v razredu, pač pa tudi na ekskurzijah, prireditvah in podobno.

V omenjenih šolah sicer povečane prisotnosti policijskih patrulj doslej niso opažali, ravnatelji pa so enotnega mnenja, da ti prav posebnega učinka niti ne morejo prinesti.