Dan, ko smo izgubili Koroško

Ob koncu minulega leta smo praznovali 100. obletnico dveh za današnjo Slovenijo zelo pomembnih odločitev. Še preden so se diplomati zmagovite antante zbrali v Parizu, da bi na mirovni konferenci odločili, kako kaznovati Nemčijo in kako razdeliti ozemlje že razpadle Avstro-Ogrske, je general Maister z drzno akcijo pregnal Nemce iz Maribora in z ozemlja do narodne meje pri Šentilju. Pripojitev Prekmurja in združitev večine prekmurskih Slovencev, ki so živeli v ogrskem delu monarhije, z matičnim narodom v okviru kraljevine SHS je nato prineslo preigravanje velesil za zeleno mizo.Oboje se ni zgodilo čez noč, temveč po dolgotrajnih ...