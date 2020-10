Dan D za ukrepe: zvečer znano, kaj nas čaka

Vlada bo s strokovno svetovalno skupino na večernem posvetu na Brdu pri Kranju po napovedih pretresala do zdaj sprejete ukrepe za omejevanje rastoče epidemije novega koronavirusa in preprečevanje širjenja okužb. Po izjavah je pričakovati podaljšanje veljavnih ukrepov in dokončno odločitev o tem, kaj bo s šolo prihodnji teden.Preberite tudi:Vlada bo nocoj predvidoma pregledala učinke do zdaj sprejetih ukrepov v močnem jesenskem valu epidemije in razpravljala o tem. Ukrepe naj bi predstavili v petek na novinarski tiskovni konferenci.Premierje prejšnji teden ob uveljavitvi paketa omejevalnih ukrepov, ki med drugim prepoveduje zbiranje več kot šest ljudi in zapuščanje doma med 21. in 6. uro ter zapoveduje nošenje mask tudi zunaj, napovedal, da bo vlada po enem tednu preverila, ali ukrepe podaljšati, umakniti ali sprejeti dodatne. V nadaljevanju je sicer vlada z odlokom, ki velja od sobote, zaprla še nenujne dejavnosti, nato pa konec tedna spet uvedla še prepoved prehajanja občinskih meja z enakim naborom izjem kot spomladi. Prepoved je začela veljati v torek.Preberite tudi:Dosedanje naraščanje števila okužb pa (še) ne kaže obrata na bolje. V torek je Slovenija celo presegla prag 2.000 novih okužb v enem dnevu, potrdili so jih namreč kar 2.605. Tudi ob izjavah vodje strokovne svetovalne skupinena sredini novinarski konferenci vlade, da je smiselno, da trenutno veljavni ukrepi veljajo 28 dni, in da se bo v tem času tudi pokazala njihova učinkovitost, je tako pričakovati podaljšanje.Beovićeva je izrazila upanje, da bodo ti ukrepi zadostovali, k spoštovanju ukrepov je znova pozvala prebivalstvo in dejala, da novih ukrepov za zdaj ne bodo predlagali. Vladni govorec za covid 19pa je že dopoldne dejal, da možnosti razširitve omejitve gibanja, kot že velja med 21. in 6. uro, na 24 ur, ni na mizi. Tako še ostrejših ukrepov ni pričakovati.Že čez dan pa naj bi potekala tudi dopisna seja vlade. Dnevni red še ni znan.