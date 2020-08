Dan D za šolarje: ministrica bo predstavila, kako bo potekal pouk

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo bo na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna konferenca ravnateljic in ravnateljev šol in vrtcev. Novo šolsko leto je tako rekoč pred vrati, zato ravnatelji pričakujejo predvsem več pojasnil, kako bo glede na epidemiološke razmere potekal pouk. Izhodišča in usmeritve jim bo predstavila ministrica Simona Kustec. Več podrobnosti bo znanih po 12. uri.



Na mizi naj bi bili štirje modeli poteka pouka v jeseni, odvisno od epidemiološke slike razširjenosti novega koronavirusa v državi. Skrajna sta, da vsi šolarji pridejo v šolo brez omejitev oziroma da so vse šole zaradi izjemno slabe epidemiološke slike popolnoma zaprte.

Predvidena dva vmesna modela

Predvidena pa sta še dva vmesna modela, in sicer kombinacija pouka v razredu in na daljavo kot maja in junija. Po enem modelu bi imeli učenci od 1. do 5. razreda pouk v šoli, preostali na daljavo. Drugi model pa predvideva, da je lahko nekaj učencev tudi predmetne stopnje v šoli, drugi pa na daljavo.



Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je pred dnevi za STA dejal, da si ravnatelji in starši ne želijo, da bi se pouk začel z zamikom, ampak 1. septembra, in da bi ga vsi obiskovali v šolah.

Nove didaktične in organizacijske usmeritve

Kot napovedujejo na zavodu za šolstvo, bodo na konferenci posebno pozornost namenili »predstavitvi didaktičnih in organizacijskih usmeritev za različne oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in ravnanja vrtcev in šol ob nepredvidenih okoliščinah«. Izhodišča in usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja za prihodnje obdobje bo ravnateljem predstavila ministrica za izobraževanje Kustečeva.



Predstavili bodo tudi izsledke raziskave o izobraževanju na daljavo, ki so ga šole uvedle po razglasitvi epidemije, ko so se 16. marca zaprli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi. Prav tako bo v sklopu konference danes novinarska konferenca, na kateri bo poleg ministrice sodeloval tudi direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj.