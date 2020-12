Dan D za Karla Erjavca in Desus

​Velika vrnitev na politični parket

Danes bo znano, kdo bo novi predsednik stranke Desusa. Za favorita velja nekdanji predsednik stranke in prekaljeni politik, ki se je po porazu na zadnjem volilnem kongresu protiza nekaj časa umaknil iz javnega življenja. Njegov protikandidat jeIzredni dopisni volilni kongres in razglasitev novega vodstva stranke nista pomembna le za samo usodo stranke, temveč imata izjemen pomen tudi za trenutno politično dogajanje.Kongres Desusa se je začel 20. novembra, delegati pa so za individualne funkcije glasovali od 27. novembra do 1. decembra. Volilni material z glasovnicami so poslali 231 delegatom.Sklepni del kongresa se bo začel danes ob 10. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po uvodnem delu, ki je namenjen štetju volilnih glasovnic, bodo v živo na facebook strani stranke razglasili volilne izide, torej novega predsednika in tri podpredsednike strank. Danes naj bi se tudi sestalo vodstvo stranke, kmalu za tem pa je pričakovati sklic klavzure stranke, kjer bodo začrtali svoje nadaljnje delovanje.Sam kongres stranke ni pomemben le za stranko, temveč so vanj uprte oči javnosti predvsem zato, ker je favorit Erjavec, ki se po slabem letu vrača v politično življenje. Erjavec se je po odhodu Aleksandre Pivec že začel srečevati z aktualnimi političnimi akterji. Pred nekaj tedni se je namreč sestal tako s premierjemkot z vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL), pred nekaj dnevi pa tudi z vodstvom SMC.Številni ugibajo predvsem, ali bo Erjavec stranko v primeru izvolitve popeljal iz Janševe vlade. Poslanci Desusa so sicer že povedali, da na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije.