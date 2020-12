Dan D za Erjavca: bo Desus zapustil vlado?

Bo stranka Desus zapustila vlado? Za to se zavzema njen novi predsedniko usodi in nadaljnjih korakih pa danes razpravlja izvršni odbor stranke. Po koncu se bo, predvidoma ob 12. uri, začela še izredna seja sveta stranke.Medtem ko se Erjavec zavzema za odhod v novo vlado, pri čemer je sam kandidat za mandatarja, pa je v primeru takšne odločitve še nejasno ravnanje poslancev Desusa. Odhod iz Janševe vlade je Erjavec stranki predlagal že dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika. A so se mu po robu postavili štirje poslanci. Ti po neuradnih informacijah stališča niso spremenili in ni izključeno, da bi se ob morebitni odločitvi organov stranke za izstop iz Janševe vlade odločili za samostojno pot.Poslanci namreč večkrat izpostavijo, da jih v aktualni vladi motijo nekatere premierjeve poteze, ki razburjajo javnost, a da so zadovoljni z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma in zahtev stranke Desus. Erjavec je sicer včeraj razburil premierja, ker se na Brdu ni udeležil sestanka koalicijskih partnerjev o sedmem protikoronskem paketu ukrepov. Njegovo ravnanje je Janša označil za neodgovorno, saj je s tem onemogočil razpravo.Erjavec se je z opozicijskimi LMŠ, SD, Levico in SAB, ki so vključeni v KUL, v torek pogovarjal o položaju Desusa v trenutni koaliciji ter možnosti, da bi stranka upokojencev postala del KUL. Odločitve o mandatarskem kandidatu v KUL sicer po Erjavčevih besedah še niso sprejeli, je pa sam eden od kandidatov, med drugim ga je javno že podrl nekdanji premierOdločitev Desusa bo ključna za uspeh morebitne konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo stranke KUL, saj bi morebitnemu izstopu te stranke iz vlade lahko sledil še kakšen poslanec SMC. V tej poslanski skupini sicer za zdaj zatrjujejo, da so enotni, predsednik SMCpa je napovedal, da se bo zavzemal za dokončanje zgodbe, ki so jo v aktualni koaliciji začeli.