Večina okužb uvožena s Hrvaške, obvezna aplikacija ni izključena (V ŽIVO)

V zadnjem tednu je bilo v Sloveniji potrjenih 174 primerov okužbe, od tega jih je bilo 64 uvoženih s Hrvaške.

Jelko Kacin je na novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da so se v trialog z ministrstvom za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnili predstavniki skupnosti socialnih zavodov. »Dialog v prid uporabnikom in zaposlenim v občutljivem obdobju, ko nam #COVID19 otežuje življenje in delo, je še toliko bolj pomemben.«

Aplikacija že na voljo

Je danes dan D za slovenske dopustnike na Hrvaškem? Vladni govornik za covidbo sporočil, kako se bo vlada odzvala na zadnjih porast okužb s koronavirusom, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Že danes bi lahko namreč naše južne sosede uvrstili na rdeči seznam, kar bi pomenilo, da bi vse slovenske državljane, ki se vračajo s počitnic, doma čakala karantena.V včerajšnjih 27 primerih jih 12 izvira iz Hrvaške, po pokazale nove epidemiološke raziskave, je povedal Kacin in spregovoril oNa današnji novinarski konferenci je minister za javno upravopodrobneje predstavil aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi #OstaniZdrav. Ta je uporabnikom operacijskega sistema Android od ponedeljka na voljo v trgovini Google Play. Za naprave z operacijskim sistemom iOS bo aplikacija na voljo predvidoma do konca avgusta.Aplikacijo si je v enem dnevi že naložilo okoli 5000 uporabnikov. Na voljo je v štirih jezikih: slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem. »Priporočamo, da si nastavite t.i. prednostno delovanje aplikacije #OstaniZdrav v ozadju, s čimer omogočimo, da obvestilo o morebitnem stiku z okuženim dobimo tudi, če uporabnik v tistem trenutku aplikacije nima odprte,« je povedal Koritnik in še poudaril: »Kot državljan Slovenije čutim veliko odgovornost, da čim prej uporabim aplikacijo v dobro sebe in v dobro vseh vas. Zdravje je naše največje bogastvo, bodimo odgovorni in privoščimo ga sebi, pa tudi drugim. Z uporabo aplikacije bo to še lažje.«