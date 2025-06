Dan D v ponedeljek. Golob bo moral partnerjem pojasnjevati, koliko bo Slovenija v resnici morala dati za obrambo

Koalicija se bo v ponedeljek sestala pri premierju Robertu Golobu. Predsednik vlade bo po nedavnem sprejetju deklaracije o zvišanju obrambnih izdatkov članic Nata na pet odstotkov BDP do leta 2035 partnerje podrobneje seznanil s potekom pogajanj in koraki pri pripravi akcijskega načrta glede investicij za izpolnitev ciljev na področju obrambe.

»Različno razumevanje znotraj koalicije«

Premier se je za sklic mini koalicijskega vrha, kot ga je sam poimenoval, odločil zaradi »različnega razumevanja znotraj koalicije« in po razburjenju med koalicijskimi partnerji po sredinem zasedanju voditeljev članic Nata, na katerem so se zavezali k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035.

V ponedeljek bodo tako po napovedih za skupno mizo sedli vodje vseh treh koalicijskih strank in njihovih poslanskih skupin ter generalni sekretarji.

V koalicijskih partnericah SD in Levici so že pred vrhom zavezništva premierja in predsednika Gibanja Svoboda pozivali, naj ne podpre zvišanja na pet odstotkov BDP. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je že v odzivu na sklepe vrha Nata poudarila, da v njeni stranki niso in nikoli ne bodo podprli zvišanja izdatkov za obrambo. Dodatno pa so nemir v koaliciji povzročila na vladi obravnavana izhodišča za premierjevo udeležbo na vrhu Nata, v katerem pa ministri manjših koalicijskih partneric niso zaznali, da gradivo, ki so ga dobili že dan pred obravnavo na vladi, omenja tudi dvig na pet odstotkov BDP.