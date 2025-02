Damjan Petrič: »Slovenija še zmeraj spada med najbolj varne države v Evropi«

Gost v tokratni oddaji Politično s Tanjo Gobec na RTV Slovenija je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič. Med drugim je spregovoril o varovanju tožilke Mateje Gončin ter o splošni varnosti v Sloveniji.

Voditeljica je gosta vprašala, ali to drži, da Mateja Gončin ni varovana. Kot je dejala, se odvetnik Gončinove sprašuje, zakaj ni varovana.

»Naj pojasnim, da vse varovane osebe, tako tožilci kot sodniki, so še vedno varovani. Je pa res, da dejansko posamezne stopnje ogroženosti, razloge za te stopnje in pa tudi okoliščine v javnosti ne moremo pojasnjevati. Zakaj? Potrebno je varovati tako zakon o tajnih podatkih. Po drugi strani pa tudi varnost izvajalcev, v tem primeru policistov, in pa varnost ogroženih, v tem primeru tožilcev in sodnikov. In v kolikor bi bil to predmet debate v javnosti, bi storilci vedeli, tisti, ki jih ogrožajo, kje smo, kaj vemo, predvsem pa tisto, kaj ne vemo in s tem bi zagotovo poslabšali položaj glede varovanja.«

Zagotavljanje varnosti je njihova prioriteta

V Sloveniji je po njegovih besedah varnost boljša kot ponekod drugod po svetu. »Slovenija še zmeraj spada med najbolj varne države v Evropi, to dokazujemo s statističnimi pokazatelji. Lahko pojasnim, da je preiskanost kaznivih dejanj za leto 2024 rekordna 51,4%. Lansko leto smo prvič prebili mejo 51, to je tudi v bistvu v desetletnem povprečju, kjer smo imeli slabih 50, v 20-letnem pa dobrih 49, se pravi dober pokazatelj.«

K temu je dodal, da je zagotavljanje varnosti, predvsem življenja, njihova največja prioriteta.