Dame že 38. skupaj na Hom: Najstarejša štela 85 let, najmlajša v naročju staršev (FOTO)

Na planinski postojanki na Homu, od koder se s 607 metrov nadmorske višine odpira čudovit razgled na velik del Spodnje Savinjske doline in daleč proti Kamniško-Savinjskim Alpam, Karavankam in Pohorju, so pripravili že 38. prireditev v počastitev mednarodnega praznika žena. Na njej s priznanji počastijo udeleženke tradicionalnega pohoda, posebej pa nagradijo najmlajšo in najstarejšo pohodnico ter udeleženke vseh pohodov.

607 metrov je visok Hom.

Priljubljeni planinski dom, imenovan Dragov dom, ki stoji ob cerkvi svete Magdalene, je bil tudi letos prizorišče prijetnega druženja žena in deklet. Pohodnice in spremljevalci so se pod vodstvom planinskih vodnikov PD Zabukovica odpravili na Hom izpred OŠ Griže in Gasilskega doma v Matkah, veliko pa se jih je podalo samostojno. Za evidenco sta na cilju pri Dragovem domu skrbela Bogomil Milan Polavder in Vanja Volk, v kartonček pohodov s spominskimi žigi se je letos vpisalo 112 pohodnic, a vse udeleženke se kot običajno niso evidentirale.

Ob nagradi še nagelj

Tudi letos so prišle iz različnih krajev Spodnje Savinjske doline, pa tudi iz Domžal, Celja, Vojnika, Šentilja pri Mariboru, Laškega, Šentjurja, Krškega, Podbočja … Nagrade prejmejo pohodnice za petkratno in vsako okroglo udeležbo za naslednjih pet let. Posebno nagrado za udeležbo na vseh dozdajšnjih 38 pohodih sta prejeli Frida Kuder in njena hči Andreja Borštner iz Pongraca. V preteklosti jima je družbo na podelitvi delala zdaj že 91-letna Magda Ježovnik iz Migojnic, ki je bila lep čas tudi najstarejša udeleženka tega dogodka na Homu, že od lani pa je to zdaj 85-letna Jerica Čretnik iz Liboj, ki je prejela tudi nagrado za svoj 30. pohod. Najmlajša udeleženka je bila tokrat manj kot leto dni stara Neža Kolar z Vranskega, ki so jo na Hom prinesli ponosni starši, sladko nagrado pa je prejela tudi 11-letna Iva Judnič iz Krškega, ki je bila leta 2014 najmlajša udeleženka. Organizatorji so s praktičnimi darili razveselili tudi pohodnice, ki so prišle na pohod organizirano v večjem številu. Vse nagrajenke so ob podelitvi prejele rdeč nagelj.

V globokem snegu Prvi pohod so organizirali leta 1988, do zdaj se jih je po uradnih evidencah udeležilo več kot 5000 žena in deklet. Največja udeležba je bila na 16. leta 2003, ko se je vpisalo 233 pohodnic, leta 2006 pa se jih je v hudih vremenskih razmerah, v megli in globokem snegu na Homu zbralo le 70. Sicer jih je bilo najmanj leta 2021, ko so dogodek zaradi pandemije prestavili na junij, takrat jih je prišlo le 44.

Tako kot vsako leto so se vse udeleženke ob prihodu na cilj okrepčale s toplim čajem. Ob slovesni podelitvi nagrad, ki sta jih izročila Polavder in Franci Naraks, je zbrane pozdravila tudi nova predsednica PD Zabukovica Nataša Naraks Koprivc. Vsem je zaželela prijetno druženje, hkrati pa spomnila, da društvo letos praznuje 75-letnico delovanja, in vse povabila, naj se jim pridružijo ob dejavnostih in dogodkih, posvečenih temu jubileju in tradicionalnim prireditvam.

Za prijetno glasbeno vzdušje in ples sta skrbela člana Ubranih strun Božidar Trnovšek in Januš Grobelnik. Poleg njiju so v lepem sončnem in toplem vremenu za kulturni program v počastitev praznika poskrbeli učenci OŠ Griže.

Velika večina je bila pohodnic, a so jih spremljali tudi mučeniki.

Najstarejša pohodnica Jerica Čretnik iz Liboj je prejela tudi nagrado za svoj 30. pohod.

Poskrbeli so za glasbeni program.

Na vrhu so se mnogi zavrteli.