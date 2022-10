Dame v objemu Čarne (FOTO)

Dogajanje v idilični, po svoje pa pravljični in stari šoštanjski mestni Vili Mayer je nedavno osrečilo veliko premalo ljudi, predvsem le malo žensk iz izbranega kroga, kot bi si dogodek zaslužil. Manj kot deset marljivih in zelo inteligentnih dam iz okolja nekdanjega oltarja Šoštanja (gradu Lepi kamen) je z idejo svetovljanke Sonje Bercko Eisenreich ustvarilo čudovito harmonijo predstavitve drugega dejanja projekta Izročilo ženske ter prav zanj pripravljene razstave glinenih kipcev žensk iz različnih časovnih pasov.

Obiskovalci so uživali v ambientu.

Potrebujejo lokalnega oskarja

V najnovejšem razmišljanju se je Sonja usmerila v ženski arhetip in ustvarila podlago za projekt Izročilo ženske. Delo je prijavila v imenu Kulturno-umetniškega društva (KUD) Harmonija na občinski razpis Kultura in bila uspešna. »Ker sem že dlje načrtovala žensko leto, v katero sem vtkala štiri ženske arhetipe (ponotranjena stanja ženskega v ženski), ki jih izvajam in jih bom izvajala na svojih psihosocialnih delavnicah, sem zaprosila sekcijo Harmonije Glina, naj začnejo v ta namen oblikovati lepe ženske skulpture (o tem se je idejno pogovarjala z ustvarjalkami že leto prej, menila je, da ženske potrebujejo tudi lokalnega oskarja, op. p.). Vem, da bo Čarna zdaj lahko potovala naprej in služila svojemu namenu,« nam je pojasnila avtorica Bercko Eisenreichova, ki v svojih poglobljenih razmišljanjih ter dejavnostih na raznoterih področjih zajema globoko iz notranjosti psihosocialnega funkcioniranja ljudi ter naše družbe.

Umetnica Sonja Bercko Eisenreich (v sredini) in par izjemnih glasbenikov

Navzven pa že dolgo povezuje ter ustvarja prijetno klimo za razmišljanje in ustvarjanje novih načinov sobivanja, srčne kulture ter sreče vsakega posameznika. Iz takšnega in podobnih izhodišč je pristopila praktično ter se lotila uresničitve ideje tokrat v sodelovanju z bližnjimi sodelavkami. Na takšni osnovi je skreirala program ter scenarij za njegov potek in razstavo, ki so jo predstavili v Vili Mayer. Vključila je tri mlade, izjemne ljudi, ki žlahtnijo skupnost, a so malokdaj povabljeni v goste.

Decembra sledi Snežna

Eden od številnih kipcev umetnice Ljubice Donko iz Šoštanja FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Sonjin projekt obsega tri arhetipe žensk, ob katerih so predvidene tri razstave. Prva je bila uresničena spomladi z vsebino in naslovom V materinem objemu, posvečena mladi, komaj rojeni deklici Mili. V objemu Čarne je druga, posvečena ženski v osrednjem obdobju življenja, tretji del pa bo sledil v mrzlem decembru, imenovan bo Snežna. Uresničila je že drugi model, ki pa je bil po videnem in doživetem presežek pričakovanja. Projekt V objemu Čarne sta oblikovali z mlado ustvarjalko, domačinko Evo Srebrenjak, napovedal pa ga je unikaten dogodek oblikovanja kipcev oz. malih skulptur umetnic starejšega populacije ob izjemni angažiranosti umetnice Ljubice Donko, ki je poskrbela za zadnjo fazo izdelave umetniških kipcev žensk. Tudi čutna postavitev malih umetelnih figuric ženskih stasov v aktualnih okvirih časa in položaja v takratni družbi je lepo zasnovano razstavo v vili z dušo kustosinje Špele Poles obiskovalce že sama po sebi pritegnila in posrkala. Terjala pa je še en del, navdihujoče odprtje. Dogodek je začaral pevski par, mlada sopranistka Polona Plaznik in pianist Jan Pušnik. Čarobno in s podlago umetniške besede in zamisli Berckove. Moderatorka večera je predstavila še vodjo in koordinatorko razstave ter umetnice Miro Golčar, Ljubico Donko, Ivano Jegovnik, Helgo Novak, Jurico Tonkli ter Zdenko Uršnik. Čestitke so padle tudi za razumljenost vsebinske podobe in celote projekta.

Najstarejša je bila kiparka Mira Golčar, ki se je priključila zadnja.

Ob koncu glasbene poslastice sta stopila v objem vsem prisotnim v mali koncertni sobani glasbenika, ki sta z energijo napolnila še galerijske prostore, kjer je zažarelo na desetine ženskih likov in žanrov vseh časov in oblačil. Priznanje vsem umetnicam je prišlo do izraza ob čaši penine, ob barvitih koktajlih, ko se je prijetno druženje kar stopilo v slapove besed in krasnega počutja.

Postavitev glinenih dam iz sveta drzne mode je sama po sebi umetnina.