Daleron za otroke dobili, calpola ni. Kdaj bo dobavljen? »'Šlogarja' vprašajte«

V zadnjih dneh je bilo slišati, da v Sloveniji primanjkuje zdravil calpol in daleron za otroke. Obe sta namenjeni proti bolečinam in za zniževanje vročine. Na srečo vas danes lahko vsaj nekoliko pomirimo: v petih naključnih lekarnah smo preverili in ugotovili, da imajo daleron zdaj povsod na zalogi (Lekarna Ljubljana, Celjske lekarne, Dolenjske lekarne, Lekarna Soča, Moja lekarna – spletna lekarna, Lekarna Plavž). Pri najcenejšem lekarnarju ga je mogoče kupiti za 3,99 evra (prek spleta v Lekarni Ljubljana), pri najdražjem pa boste odšteli desetino več (4,40 evra v Celjskih lekarnah).

Kaj pa calpol? Preverjanje prek spleta ni obrodilo sadov – lekarnarja, ki bi bil založen s tem zdravilom nismo našli –, zato smo poklicali v nekaj naključnih lekarn. V eni so nam povedali, da bo dobavljiv predvidoma konec junija, lahko tudi sredi julija, da pa so ti podatki izredno nezanesljivi. V drugi pravijo, da trenutno ni dobavljiv. Kdaj bo? »Najbolje, da 'šlogarja' vprašate,« se je pošalila sogovornica, ki ni želela biti imenovana.

Vzrok za izpad dobave sogovornicam ni znan. Ena od njih je dejala, da kolikor je seznanjena, je prišlo do izpada enega od dobaviteljev.

