Dacia za proizvodnjo novega električnega avtomobila izbrala Novo mesto. S ceno nižjo od 18.000 evrov v boj proti Kitajcem

Dacia bo nov električni avtomobil na osnovi novega Renaultovega modela Twingo izdelovala v novomeškem Revozu, je povedal prvi mož skupine Renault, katere del je ta romunska znamka, Luca de Meo. Na ceste bi lahko pripeljal sredi prihodnjega leta, z nižjo ceno pa naj bi predstavljal odgovor na rastočo kitajsko konkurenco.

Država bo za proizvodnjo Revozu, ki po izteku proizvodnje twinga in trenutne generacije njegove električne različice sestavlja le peto generacijo modela Clio, primaknila do 40 milijonov evrov, je pred časom napovedal gospodarski minister Matjaž Han. Glede na to, da lahko vlada po zakonu subvencionira med 10 in 30 odstotki naložbe nekega podjetja, je skupna višina Renaultove naložbe tako ocenjena na med 120 in 400 milijonov evrov.