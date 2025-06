Dacarji predčasno zaprli trgovino v ljubljanskem BTC-ju, ki je obnorela kupce

Pop‑up trgovino King Colis, ki naj bi med 17. in 21. junijem v Dvorani A ljubljanskega BTC Cityja ponujala »lov na izgubljene pakete«, so predčasno zaprli, ker je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) izvedla inšpekcijski postopek.

Kot smo pisali, je v torek odprla vrata pop-up trgovina King Colis, ki prodaja izgubljene in nedostavljene pakete – vsebina pa je kupcem do zadnjega neznanka. Pakete različnih velikosti in tež so obiskovalci izbirali brez vpogleda, nekateri so v vrstah čakali tudi po dve uri, nato pa jih je pričakalo bodisi razočaranje bodisi navdušenje. Gre za igro presenečenja, kot jo opisuje soustanovitelj Killian Denis.

Na Fursu so nam potrdili, da so prepovedali poslovanje pop-up trgovine King Colis v ljubljanskem BTC-ju. Kot so pojasnili za naš portal, je bil razlog za ukrep »v hujših kršitvah davčne in delovnopravne zakonodaje«. Zaradi varovanja davčne tajnosti podrobnosti ne razkrivajo.

Dodajajo, da bo trgovina King Colis lahko ponovno odprla vrata oziroma nadaljevala poslovanje, vendar le v primeru, »da bo zavezanec vzpostavil zakonito stanje« in odpravil ugotovljene nepravilnosti.

Oglasili so se tudi iz trgovine in sledilcem na instagramu napisali: »Pomembno obvestilo – Ljubljana. Zaradi dogodka, na katerega nismo imeli vpliva, smo bili danes (v četrtek) ob 11. uri prisiljeni zapreti našo pop-up trgovino v BTC Ljubljana. Zaradi nevšečnosti se iskreno opravičujemo in upamo, da se kmalu spet vidimo na enem od naših naslednjih pop-up dogodkov v Sloveniji. Do takrat pa ne pozabite – izkušnjo King Colis lahko še vedno doživite kar od doma, z naročilom na naši spletni strani«.

Ta način »presenečenja«, ko kupuješ mačka v žaklju, očitno privlači slovenske kupce, saj so za nakup neznane vsebine v paketu čakali v dolgih vrstah tudi po dve uri. Za standardni paket je bilo treba odšteti 1,99 evra na 100 gramov, cena za premium paket pa je 2,79 evra na 100 gramov.

Kot smo lahko spremljali, so bili kupci večinoma nezadovoljni z nakupom, nekaterim pa se je morda posrečil.

