Da ne boste ostali lačni: poslanci odločili, kako bo s trgovinami

Na odboru DZ za finance je bil ob obravnavi sedmega paketa protikoronske zakonodaje govor tudi o trgovinah. Čeprav morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, pa je bila predvidena izjema, da bi jih lahko obiskati 3. januarja, da ne bi bile zaprte tri dni zapored. Vlada je kot izjemo to predlagala že 27. december, a so nato v DZ sprejeli amandma, ki so ga vložili poslanci LMŠ, SAB, SD in Levice. Poslanec Levice Primož Siter je dejal, da so bile trgovine zaprte tri dni zapored tudi minuli konec tedna, pa smo vsi preživeli.



Večje trgovine so tako morale spremeniti svojo odločitev, da bodo prvo nedeljo v letu 2021 odprte.

Mercator Mercatorjeve trgovine bodo v četrtek, 31. decembra, odprte najdlje do 18. ure, 1. in 2. januarja pa bodo zaprte. Če bi bil sprejet zakon, ki omogoča obratovanje trgovin v nedeljo, 3. januarja 2021, bi bile številne, ne pa vse, trgovine odprte. Hofer V soboto bodo trgovine Hofer zaprte, v nedeljo pa bi bile izjemoma odprte, in sicer od 8. do 18. ure. Lidl Pri Lidlu pravijo da bodo njihove trgovine med prazniki (1. in 2. januar) zaprte. Če bi bile lahko, bi bile v nedeljo odprte od 8. do 15. ure. E.Leclerc V soboto, 2. januarja, bodo zaprti, v nedeljo bi bili, če bi bilo sprejeto, odprti med 9. in 15. uro, da bi se izognili večjim koncentracijam strank. »Po preteklih izkušnjah je pred večdnevnimi zaprtji in po njih večje število strank, čemur se želimo v trenutnih razmerah izogniti v največji možni meri,« so nam sporočili iz E.Leclerca.