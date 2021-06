Da ne boste imeli težav, preverite svoj osebni dokument

Mesec in število iztečenih osebnih izkaznic

------------------------------------------------

junij 9.365

julij 25.318

avgust 18.572

september 11.804

oktober 10.484

november 12.062

december 11.015

------------------------------------------------

SKUPAJ 98.620





Vir: ministrstvo za notranje zadeve



Mesec in število iztečenih potnih listov

------------------------------------------------

junij 3.107

julij 7.149

avgust 6.899

september 6.450

oktober 6.494

november 6.474

december 7.062

------------------------------------------------

SKUPAJ 43.635





Vir: ministrstvo za notranje zadeve

Letos poteče veljavnost skoraj štirikrat toliko osebnim dokumentom kot lani, samo v treh poletnih mesecih, ko se največ ljudi odpravi na dopust in v tujino, kar 70.410 osebnim izkaznicam in potnim listom. Celjski Cetis, ki izdeluje slovenske osebne dokumente, je zaradi velikega števila naročil rok za njihovo izdelavo že podaljšal na pet dni.Po četrtkovih podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo na ta dan v Sloveniji v veljavi 1,795.311 osebnih izkaznic in 665.510 potnih listov. Največ osebnim izkaznicam in potnim listom veljavnost poteče letošnjega julija in avgusta.Kot ugotavljajo na ministrstvu za javno upravo, se število strank, ki želijo na upravnih enotah urediti določeno upravno zadevo, iz dneva v dan povečuje. Približuje se namreč konec šolskega leta, mnogi želijo potovati, za kar potrebujejo veljavne dokumente, v trenutnih razmerah epidemije novega koronavirusa pa tudi digitalno potrdilo ali smsPass za dostop do potrdil o cepljenju ali prebolelosti.Celjski Cetis, ki izdeluje slovenske osebne izkaznice in potne liste, je zaradi velikega števila prejetih naročil za nove osebne dokumente rok za njihovo izdelavo podaljšal za dva dni, na pet dni. Kot so v četrtek navedli na Upravni enoti Ljubljana, se v primeru, da proizvajalec prejme več kot 2.000 vlog za izdajo osebnih izkaznic dnevno, rok za izdelavo dokumenta podaljša za en delovni dan za vsakih nadaljnjih 500 vlog dnevno.Podaljšuje pa se tudi čakanje na termin na upravni enoti. Kot je dejal pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, v Ljubljani trenutno naročajo že za 2. julij. »Ljudi prosimo za strpnost in razumevanje,« je pozval. Pravi, da so njihovi zaposleni pogosto deležni slabe volje strank, a neupravičeno.Tisti, ki se jim z novim osebnim dokumentom mudi, lahko vlogo oddajo tudi na kateri drugi upravni enoti, kjer ni tako dolgega čakanja. Lahko pa tudi doplačajo za prednostno izdelavo osebnega dokumenta, je še pojasnil Mencigar.