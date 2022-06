Da ali ne: veganski obrok v slovenskih javnih ustanovah?

Slovensko vegansko društvo predlaga uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano – v šolah, univerzah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih za prestajanje kazni in v javnem sektorju. Želijo zbrati vsaj 5000 podpisov v podporo peticiji, nato bodo peticijo vložili v državni zbor, in sicer na komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Hkrati predlagajo ministrstvu za zdravje, da poda priporočila za sestavljanje zdravih veganskih obrokov v javnih ustanovah. Do zdaj so zbrali že 2625 podpisov.

Javne ustanove se financirajo od davkoplačevalcev, torej tudi od podpornikov veganskih obrokov. Zato bi podporniki veganskih obrokov morali imeti možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah.

Podpisniki peticije konkretno predlagajo ter izrecno podpirajo spremembo Zakona o osnovni šoli - ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), in sicer v 57. členu, ki ureja prehrano, na način, da se doda drugi odstavek člena, ki bi se glasil: »Vsi obroki, ki jih organizirajo osnovne šole na osnovi prvega odstavka tega člena, morajo biti na podlagi zahteve starša ali otroka prilagojeni njegovim splošnim svetovnonazorskim prepričanjem glede morebitne nekonsumpcije izdelkov določenega izvora.«