Cviček je močnejši od korone

Še aktualni kralj cvička Toni Jarkovič in Ana Pavlin, aktualna vinska kraljica, ki je bila cvičkova princesa v letu 2018.

Pozeba in toča

Faza cvetenja vinske trte je potekala v manj primernih razmerah, prav tako je zaradi manj poganjkov prizadeta listna površina, vreme pa je idealno za razvoj bolezni, zato so stroški za kemično zaščito visoki.

Zelena trgatev

417 vzorcev vina so ocenili.

Letošnje leto vinogradnikom res ni naklonjeno. Ne le koronakriza, ki je občutno zdesetkala prodajo vina, tudi vreme jih postavlja pred nove in nove preizkušnje. Toda če je epidemija ustavila svet, ne more ustaviti Tedna cvička, letos že 48. vrsti, ki velja za največjo dolenjsko vinogradniško-turistično prireditev. Prireditev resda ne bo takšna, kot smo je bili vajeni doslej, pravzaprav bi morala biti pred mesecem dni, a kljub vsemu so včeraj izbrali novega kralja cvička,, člana Društva vinogradnikov Raka, bodo okronali julija, prav tako cvičkovo princeso in ambasadorja cvička, pa tudi najboljši vinogradniki bodo takrat za svoj trud prejeli priznanja.Najboljšim bodo podelili velike zlate medalje, razglasili letošnjega vinskega šampiona in prvake posameznih vinskih sort. Zaključna prireditev v manjšem obsegu bo v Velikem Gabru v prostorih lovske družine 17. julija. Žal bo program močno okrnjen, prav tako zaradi protiepidemioloških ukrepov ne bo družabnega dela srečanja in drugih spremljevalnih prireditev.»Zaradi epidemije z ocenjevanjem vin zamujamo tri mesece. Niti vinogradniška društva niso mogla pripraviti društvenih ocenjevanj, ki bi bila večinoma konec marca, a kljub temu so jih izpeljala naknadno, tako da smo zdaj v oceno dobili skoraj polovico manj vzorcev kot običajno, to je 417, od tega 179 vzorcev cvička in 30 kandidatov, ki lahko posežejo po najbolj cenjenem nazivu med dolenjskimi vinogradniki, po nazivu kralja cvička. Ta mora namreč izpolnjevati tudi pogoj zadostne količine vina.Čeprav je vzorcev manj, naše ocenjevanje še vedno velja za največje v državi, saj morajo vzorci najprej skozi rešeto društvenih ocenjevanj, vsak vinogradnik pa lahko odda le en vzorec določenega vina,« je v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto povedal, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, zveze torej, ki združuje kar 32 društev s skupaj več kot 5000 vinogradniki.»Letošnje leto je res nekaj posebnega, unikatno,« se nasmehne vinogradnikiz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki je bil kralj cvička v letu 2018. Najprej je trte močno prizadela pozeba, in to na najboljših legah, pri čemer je najbolj prizadeta žametna črnina, marsikje je klestila tudi toča, potem je vinogradnike prizadel koronavirus, in to v mesecih, ki so sicer najboljši za prodajo vina, zdaj jih pred nove izzive postavlja še nestanovitno vreme.»Faza cvetenja vinske trte je potekala v manj primernih razmerah, prav tako je zaradi manj poganjkov prizadeta listna površina, vreme pa je idealno za razvoj bolezni, zato so stroški za kemično zaščito visoki,« našteje Martinčič in pripomni, da so vajeni vsega hudega.Letos se bodo morali ukvarjati tudi z neprodanimi količinami vina, zato so na ministrstvu za kmetijstvo že sprejeli več ukrepov za pomoč sektorju, ki je tudi po oceni državnega sekretarja dr., ta se je udeležil odprtja Tedna cvička, v izjemno resnih težavah. Problem s padcem prodaje vina zaradi koronakrize bo namreč še večji jeseni, ko bo nova trgatev in nove količine vina, zato je država v tretjem koronapaketu vinogradniškemu sektorju zagotovila šest milijonov evrov, skupaj z evropskimi sredstvi bo tako na voljo 11 milijonov, ukrepi pa med drugim vključujejo zeleno trgatev.»Gre za nepriljubljen ukrep, a na tak način bomo zmanjševali letnik. Se je pa tudi Zveza društev vinogradnikov Dolenjske vključila v pripravo ukrepov,« je dejal Jurak.