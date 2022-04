Cvetna nedelja po dveh letih z razrahljanimi omejitvami

Kristjani danes obeležujejo cvetno nedeljo, s katero začenjajo neposredne priprave na veliko noč, ki bo čez teden dni. Tradicionalno na ta dan po cerkvah potekajo blagoslovi oljk in drugega zelenja. V prejšnjih dveh letih je bil obred zaradi epidemije precej omejen, z rahljanjem ukrepov pa bo letos znova potekal skoraj tako kot običajno.

Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. V Katoliški cerkvi verniki zato na ta dan k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga spletejo tudi v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi naj bi ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

V Evangeličanski cerkvi pa danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

Papež Frančišek bo mašo na cvetno nedeljo daroval dopoldne na Trgu svetega Petra. V ljubljanski stolnici bo mašo s prehodnim blagoslovom oljk in zelenja vodil pomožni škof Anton Jamnik.

V Katoliški cerkvi ob praznovanju letošnjih velikonočnih praznikov tako duhovnike kot tudi vernike pozivajo k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov za zajezitev epidemije covida 19. V cerkvah še vedno veljajo splošni ukrepi, kot so ohranjanje primerne razdalje, razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask.