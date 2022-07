Zakonska jubilanta Cvetka in Franc Kuri sta po 50 letih spet stopila pred matičarja in oltar. Na njunem slavju se je zbralo veliko sorodnikov, prijateljev in znancev, ki ju spoštujejo in imajo radi, prišla je celo ženinova sestra Marica, ki živi v Kanadi. Oba zlatoporočna obreda, civilni in cerkveni, sta potekala v cerkvi sv. Antona v Cerkvenjaku. Civilnega je opravil župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je zakoncema ob čestitki izročil darilo in zlato poročno listino. Cerkveni del se je začel z daritvijo zahvalne maše za srečen zakon, ki jo je ob asistenci župnika iz Slovenske Bistrice J...