Cveti samo enkrat (FOTO)

Zakonca rastlino skrbno negujeta. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Na vrtu domačijeinv Poženiku pri Cerkljah na Gorenjskem že 50 let raste agava, ki sta jo prinesla z morja. V naravnih razmerah cveti le enkrat v življenju, nato iz cvetov nastanejo plodovi, pozneje pa odmre. Iz sredine rastline se v višino dviga sedem metrov dolgo steblo, na katerem se bohotijo živo rumeni cvetovi. Rastlino tvorijo velike rozete, ki jih sestavljajo odebeljeni listi.Na prve cvetove so čakali zadnjih nekaj tednov, da gre za edinstven dogodek, pa priča podatek, da lahko na cvetove pri določeni rastlini čakamo tudi pol stoletja, pravi Matija. Konec junija sta opazila, da je začelo rasti steblo, v dveh dneh za kar 30 cm. Agava ima 30 vejic, na vsaki je po šest manjših vejic z zlato rumenimi cvetovi.Kot pravita Koritnikova, zdrži na prostem do minus pet stopinj Celzija, nato jo shranita na prezimovanje v garažo. Na Gorenjskem je to edina tako velika agava. Vode poleti ne potrebuje veliko. Doma je v Mehiki, zato jo zaradi klimatskih razmer pri nas gojimo kot posodovko, izjemoma na Primorskem, kjer lahko raste na soncu izpostavljenih legah. Na vrtu cvetijo tudi druge rože, od vrtnic do velikocvetnega hibiskusa.Zakonca sta v prostem času zelo aktivna. Majda med drugim pleše v KD Folklora Cerklje, kjer Matija igra klarinet, zelo uspešen je pri petju in udejstvovanju v dramski sekciji Straža KUD Cerklje, večkrat pa nastopa tudi s skeči skupaj z