Cveti dva milijona tulipanov

Razstava spomladanskega cvetja in tulipanov v Arboretumu je tradicionalno zaznamovana z vrvežem in pisano paleto barv. Tulipani imajo prav posebno mesto v parku, saj obiskovalce privabljajo že več kot trideset let.

Tudi letos je na ogled dva milijona tulipanov, ki so posajeni na travniku ob drevoredu, ob na novo tlakovani poti med vhodom in pristavo, kjer so tudi z imeni označene sorte, na velikih kombiniranih gredah pred pristavo in v bolj senčnem Zgornjem angleške parku, kjer bodo cveteli najdlje, je povedala Melita Miš Strgar iz Arboretuma.

V Arboretumu Volčji Potok je do 8. maja na ogled več kot 230 sort, ki pripadajo različnim skupinam. Skupno obstaja 15 skupin tulipanov (npr. triumph tulipani, Darwinovi križanci, papagajasti tulipani, Rembrandtovi tulipani, Greigijevi tulipani), pri čemer razdelitev temelji predvsem na višini rastlin in morfologiji cveta. Med izbranimi sortami so tudi takšni, ki ne pritegnejo pozornosti le z videzom, ampak tudi z imenom, na primer lambada, tango, pinocchio, alibaba, mata hari' in drugi.

Obiskovalce privabljajo že več kot trideset let. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar

Letošnji prvomajski obisk parka z ogledom tulipanov je popestril tudi sejem domače in umetnne obrti, ki je odprt do 2. maja in ponuja raznolike mojstrsko izdelane predmete. Vrtni center Arboretuma je organiziral hišni vrtnarski sejem.