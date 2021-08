Cvet prvi v pušeljcu vzdržljivih

30. so tekli na Lisco.

Prva ženska se približuje prvi postojanki.

Reševalci na terenu foto: LJUBO MOTORE

Organizator Pavel Drobne (levo) s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom foto: Ljubo Motore

Zmagovalec Miran Cvet Foto: Nada Černič Cvetanovski

Na praznik Marijinega vnebovzetja, ki je obetal temperature do 36 stopinj Celzija in ko so se ljudje v glavnem podajali v romarska središča, se je na Orehovem pri Sevnici zbralo 74 tekačev in tekačic, trdno odločenih, da kljub toplotnim obremenitvam osvojijo 947 metrov visoko Lisco.Do tam pa je bilo treba priti oziroma preteči zahtevno osemkilometrsko progo. Prve štiri kilometre se trasa gorskega teka na Lisco rahlo vzpenja, sledi kilometer spusta po asfaltu in nato še tri kilometre vzpona mimo vasi Polje, cerkvice svetega Jošta do cilja na Lisci. Organizator tekas številnimi pomočniki odlično pripravi in označi progo, ob poti organizira pet okrepčevalnic in ob zaključku teka poskrbi, da vsak udeleženec dobi topel obrok, diplomo, spominsko medaljo in spominsko majico. Absolutnim zmagovalcem v kategoriji, teh je bilo 16, pripada še pokal.Zmagovalec 30. gorskega teka na Lisco je bil izkušeni gorski tekač, 53-letni član Kluba gorskih tekačev Papež, ki je bil ves čas teka vodilni. Na prvo postojanko na Zletečah je pritekel v dobrih 14 minutah, celotno progo pa oddelal v dobrih 40 minutah. Na drugo mesto se je s petimi minutami zaostanka uvrstil 27-letniiz Šmartnega na Pohorju, dobri dve minuti za njim je na Lisco pritekel 46-letni član Fit kluba Novo mestoiz Brežic. V ženski konkurenci je zmagala 36-letnaiz hrvaških Delnic, ki je progo pretekla v dobrih 52 minutah, dobrih devet minut za njo je na cilj priteklaiz Boštanja, tretja, 33-letnaz Zdol, pa je progo pretekla s časom 63:37.Najstarejši tekač je bil 84-letni Anglež, ki že 15 let živi v Dragatušu, kjer je kupil in prenovil staro domačijo. Oba z ženo sta člana tekaškega kluba Marathon iz Novega mesta, iz istega kluba pa prihaja tudi letošnja najstarejša tekačica, 74-letna. Po končanem glavnem teku so bili na Lisci organizirani še otroški teki na 300, 600 in 900 metrov, ki se jih je udeležilo 28 otrok.Jubilejni trideseti Gorski tek na Lisco, ki ga zmorejo le dobro pripravljeni tekači, je mimo, in ne glede na to, kakšen čas so dosegli tekmovalci, so bili v tem vročem prazničnem dnevu prav vsi zmagovalci. Še si želijo teči na Lisco, čeprav je organizator Pavel Drobne, ki ima v teh tridesetih letih vse niti teka v svojih rokah, sprva napovedoval, da bo jubilejni tek tudi zadnji. »Se vidimo prihodnje leto,« se ne dajo tekači in se priklanjajo organizatorju Pavlu: »Kapo dol!«