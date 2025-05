Čustvena selitev medveda Feliksa, ne boste ga več mogli obiskovati v Kočevju

V teh dneh so iz večje kletke z urejenim betonskim brlogom pri Gostišču Tušek v Gornjih Ložinah pri Kočevju v medvedje zavetišče Arbesbach v Avstriji premestili kosmatinca Feliksa, ki je bil več kot 30 let prepoznaven simbol tega zaradi raznolikega živalstva priljubljenega gostišča. Vreme ni bilo naklonjeno številni ekipi, ki je sodelovala pri zahtevni pripravi na transport, a to ni ustavilo dolgo pričakovane selitve.

V drugo uspelo

Medved se, kot bi čutil slovo od domačega zavetišča, dolgo ni hotel pokazati iz brloga. Nato se je nekajkrat odzval na klic lastnice gostišča, ki je ves čas aktivno spremljala dogajanje in sodelovala, pri tem pa ni mogla skriti čustev. Skušala ga je privabiti tudi s priboljški. Po krajšem premoru, med katerim je zunaj lilo kot iz škafa, se je številna ekipa – 13 strokovnjakov mednarodne organizacije Four Paws (Štiri tačke) – vrnila, in tokrat so bili uspešni. Ko je kosmatinec, ki mu je do lani delala družbo medvedka Maša (medtem je poginila), le pricapljal iz brloga, so ga veterinarji, med njimi tudi slovenski, uspavali.

Tri tedne bo kosmatinec preživel v karanteni.

Iz notranjosti kletke so ga prenesli do posebnega vozila, kjer so opravili temeljit veterinarski pregled. Ta je potrdil, da je Feliks, ki naj bi tehtal okoli 300 kilogramov, dovolj zdrav za pot, dolgo od 6 do 8 ur, ki jo je preživel buden s pomočjo posebne opreme. Nato so ga odpeljali v medvedje zavetišče čez Karavanke. Spremljala sta ga veterinarska ekipa in Jure Leben iz kabineta predsednika vlade. Leben je skrbel predvsem za birokratski del postopka v primeru morebitnih zapletov na meji.

Iz notranjosti kletke so ga prenesli do posebnega vozila. FOTO: Milan Glavonjić

»Na vsako uro se bomo ustavili. Zvečer bo Feliks spuščen v prvi del zatočišča, nato pa bo tri tedne preživel v karanteni. Upam, da ga v Avstriji čaka še veliko lepih let,« je pred odhodom povedal Leben in dodal, da z organizacijo Štiri tačke sodelujejo že zadnje tri mesece. Že prej so bili tukaj na ogledih in so Feliksu tudi dali zdravila. Dan prej je prejel še zdravilo proti glistam.

Koordinatorka premestitve Patricia Tiplia je dodala, da živali v podobnih primerih prve ure pogosto doživljajo šok, vendar pozitiven: »Nekaj časa le začudeno opazujejo okolico. Marsikatera žival še nikoli ni niti stopila na travo. A ko začutijo varnost in mir, se začnejo sproščati. Takšni trenutki so ganljivi in pomenijo začetek novega življenja.« Ta dan je pomenil prelomnico tudi za Slovenijo, saj Feliks ni edini medved v ujetništvu. Upanje namreč ostaja, da bosta tudi medveda Tim in Mici, ki še vedno živita v podobnih razmerah, kmalu deležna enake usode.

6 do 8 ur so predvideli za pot k severnim sosedom.

»Upam, da bomo s Feliksovim primerom spodbudili tudi druge lastnike k podobni odločitvi. V postopku je zakon o zaščiti živali, ki je bil že sprejet na vladi – v njem smo zapisali, da morajo biti takšne zveri in divje živali oddane v ustrezna zavetišča,« je še dejal Leben.