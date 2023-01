Čudovita novica: 4-letna Eva z redko boleznijo bo imela možnost shoditi

»Uspelo nam je. Hvala vsem vam, ki z nami verjamete v Evo, vsem vam, ki ste postali del njene zgodbe. Brez vas nam ne bi uspelo, iz srca hvala za vse delitve, poslane SMS-e in nakazane donacije. Posebna zahvala gre izjemnemu Društvo Viljem Julijan za vso neverjetno podporo in pomoč. Zaradi vas, sem si dovolila verjeti v sanje, zaradi vas ima moja Eva možnost in prihodnost. Hvala, draga Slovenija, ker ste naši Evi omogočili novo priložnost.« To je sporočilo mame Maje, katere 4-letna deklica Eva bo lahko z zbranim denarjem, ki ste ga darovali tudi bralci Slovenskih novic, odšla na operacijo v ZDA. Operacija ji bo dala novo priložnost za samostojno hojo.

Kot smo poročali, se je mama Maja Klemenc iz Maribora odločila z donacijami zbrati potrebnih 100.000 evrov za zdravljenje njene hčerke Eve, ki ima redko bolezen - hipomielinizacijsko levkodistrofijo tipa 9. Gre za bolezen, ki jo ima eden od milijon otrok. Več o tem preberite v prispevku Malo Evo lahko reši božični čudež.

Eva se je do četrtega meseca starosti razvijala normalno Evine nogice so iz dneva v dan postajale bolj trde. Že samo previjanje pleničke je postalo težko. Še ne stara osem mesecev se je prvič morala boriti za svoje življenje. Doživela je tri ure trajajoč hud epileptični napad in z njim se je njena zgodba šele zares začela.

Eva je prve samostojne korake naredila pri dobrih dveh letih. Ti so bili zaradi gibalne motnje – t. i. spastičnosti – okorni in negotovi. Po vsakem padcu se je pobrala in poskusila ponovno, do dneva, ko je bilo padcev preveč in uspehov premalo. Noge je niso več ubogale. Danes za hojo uporablja hojco ali pomoč staršev.

Eva bo lahko sedaj že v mesecu aprilu odšla na posebno nevro-kirurško operacijo k dr. Parku v ZDA, ki ji bo lahko omogočila samostojno hojo in povsem novo življenje. Za Evo je bilo potrebno v kratkem času zbrati veliko vsoto, vendar pa smo Slovenci zopet dokazali našo izjemno in velikansko srčnost in smo ponovno stopili skupaj in v kratkem času smo zbrali vsa potrebna sredstva.

»Čudeži obstajajo, le verjeti je treba vanje! Za Evo se dogajajo čudeži, ki brez Društva Viljem Julijan in brez vas, ki ste postali del Evine zgodbe, ne bi bili mogoči. Srčno se vam zahvaljujemo za vso podporo in pripravljenost pomagati, hvala, ker v Evo verjamete tudi vi!,« ob tem sporoča Evina mama Maja.