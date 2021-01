Čudežno preživela 10-metrski padec (FOTO)

Zares veliko srečo v nesreči je ob prehodu iz starega v novo leto imela 12-letna psička Rina. Kar dva dni je namreč morala preživeti v deset metrov globokem breznu v gozdu v bližini vasi Studeno pri Postojni. Ves ta čas jo je skupaj z znanci in člani Lovske družine Črna jama Postojna iskal njen lastnik Aleksander Debevec. Na koncu so jo iz brezna rešili člani jamarske reševalne službe Luka Zalokar, Matej Zalokar in Primož Gnezda.Celotna zgodba se je po pripovedovanju Debevca, ki je tudi sam član omenjene lovske družine, začela 31. decembra lani. Takrat so bili na lovu, pri katerem je sodelovala tudi Rina. Ta je na sebi ves ...