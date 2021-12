Ne nasedajte: čudežne kapljice, ki naj bi ozdravile vse bolezni, so strupene

Že enajst let imamo v Sloveniji na voljo »čudežno« zdravilo, ki naj bi ozdravilo vse bolezni, od raka in avtizma do aidsa in virusnih obolenj, tudi covida-19. To so MMS-kapljice, po angleško Miracle Mineral Solution oziroma tako imenovan čudežni mineral.

»MMS je najboljša rešitev za vse bolezni in tegobe človeštva. Z MMS si rešite zdravje ali celo življenje, MMS – genialna snov, ki bo temeljito spremenila zdravljenje številnih bolezni,« je le nekaj trditev, s katerimi so na spletu opisali to po njihovem izjemno zdravilo.

Jim V. Humble v svoji knjigi zatrjuje, da rešijo celó življenje. FOTO: zajem zaslona

A v resnici gre za strupeno raztopino natrijevega klorita (kemijsko NaClO 2 ), močnega oksidanta, podobnega varekini, ki se uporablja za beljenje in razkuževanje v papirni, kemični in tekstilni industriji. In pozor, njegova prodaja je nezakonita! »Izdelek ni odobren za promet v skladu z zakonom o zdravilih in je tudi potencialno nevaren za zdravje. Opozarjamo, da uporaba izdelka MMS lahko resno ogrozi zdravje,« so že leta 2010 sporočili javnosti z Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že dolga leta opozarjajo, da so kapljice strupene, in odsvetujejo njihovo uporabo, lani pa so ob pojavu trditev na spletu, da čudežne kapljice pozdravijo tudi covidno bolezen, ponovno zapisali na svoji spletni strani: »Že sama spojina je strupena za ljudi, tako ob stiku s kožo ali ob zaužitju, previdnost pa je potrebna tudi ob mešanju s kislinami, saj se sprošča strupeni plin (ClO 2 ). Priporočamo, naj ljudje ne nasedajo zavajajočim čudežnim navedbam glede ozdravljenja covida-19 in drugih številnih bolezni s čudežnim mineralom.«

V spletnih trgovinah

Kljub vsemu so strupene kapljice še vedno na prodaj, le da so prodajalci ubrali nove poti. Ponekod so jih začeli prodajati kot razkužila za zunanjo uporabo, na vseh prodajnih mestih pa so izginile oznake, da so kapljice čudežne ali da zdravijo mnoge bolezni, med njimi covid-19. Na prodaj so kot komplet dveh stekleničk, v eni je natrijev klorit, v drugi solna ali citronska kislina, zraven pa se dobi navodila, kako to pravilno zmešati skupaj, poleg tega sta kupcem na voljo dve knjigi z natančnimi navodili o uporabi in vsemi napotki, povezanimi z MMS.

Na spletni strani podjetja AEC iz Kočevja lahko po akcijskih cenah kupite kar 13 MMS-izdelkov, od kompleta vseh sestavin skupaj s priročnikom z naslovom Zdravje v lastni odgovornosti, delom zdravnice Antje Oswald, za 47 evrov, do posameznih stekleničk kemikalij in knjige Rešite si zdravje ali celó življenje z MMS-om, v kateri avtor Jim V. Humble svetuje, kako si lahko sami v svoji kuhinji naredimo pripravek, ki je po njegovih trditvah najboljša rešitev za vse tegobe človeštva.

Prodajajo jih po spletu. FOTO: Tina Horvat

Ko lastnika podjetja AEC Roberta Zadnika povprašamo, zakaj vendar prodaja strupene kapljice, nam razloži, da ne dela nič nezakonitega, saj prodaja le posamezne sestavine, in da ima za to dovoljenje urada za kemikalije. »Nisem zdravilec, ne prodajam zdravil, ampak kemikalije. To so kemikalije, kakršne se dobi v vsaki živilski trgovini, le da jih jaz zmešam v pravem razmerju in prodam. Nikomur nič ne svetujem, ljudem le priporočam, naj si natančno preberejo navodila, kako se uporabijo te kapljice. Sicer pa so MMS-kapljice po mojem mnenju izjemna snov, če bi bilo res, da so strupene, potem bi bil jaz že mrtev,« nam je povedal.

Prav tako si lahko kapljice MMS zagotovite v spletni trgovini Alaja, vendar jih prodajajo kot razkužilo, skupaj z razkužili za roke in odstranjevalci neprijetnih vonjav. Komplet dveh stekleničk s solno kislino in natrijevim kloritom stane 26 evrov. Ko pokličemo na številko klicnega centra, nam zaposleni na drugi strani razloži, da MMS-kapljic niti ne tržijo kot zdravilni pripravek za notranjo uporabo: »Mi ga prodajamo kot razkužilo za zunanjo uporabo, vsak ga pa potem uporablja na lastno odgovornost.«

Prodajalci se spretno izmikajo

Dr. Urška Blaznik z NIJZ ponovno opozarja, da gre tako v primeru kapljic MMS kot tudi pri vseh drugih »čudežnih« pripravkih, ki obljubljajo zdravljenje in ozdravljenje pri različnih boleznih, za zavajanje in da njihova prodaja ni dovoljena. »Skupno tem izdelkom je, da pri oglaševanju izdelkov, ki niso registrirani kot zdravila, uporabljajo tako imenovane medicinske trditve o preprečevanju in zdravljenju bolezni ali njenih simptomov. Takšno zavajanje, sploh če izdelek vsebuje snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, je škodljivo tudi takrat, ko se nekdo na osnovi takšnega oglaševanja odloči, da ne bo več uporabljal postopkov zdravljenja, ki mu jih predpiše zdravnik.«

Dr. Urška Blaznik z NIJZ opozarja, da gre za zavajajoče trditve.

In kako je sploh mogoče, da so takšni izdelki še vedno na prodaj? Blaznikova razloži, da se prodajalci zelo spretno izmikajo odgovornosti in kazni, saj uporabljajo nepregledne in »inovativne« poslovne modele, spletne strani in povezave, ki jih uradni nadzor Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS) ne doseže. »Prodajalci na zelo različne načine pristopajo k potencialnim kupcem, od običajnih spletnih in TV-oglasov do ciljanega oglaševanja prek družabnih omrežij, pomembnih ljudi in prodaje na domu ali v okviru druge dejavnosti, na primer raznih zdravilskih terapij, pri čemer je sistematični in celostni pristop praktično nemogoč. Zato ob vsaki priliki, ki se nam ponudi, opozarjamo na previdnost pri nakupu prek spleta, prav tako pa na previdnost pri ponujanju izdelkov na domu. Še posebno ranljivi za take agresivne ponudbe so starejši prebivalci.«

Uničile naj bi vse strupe Kapljice po zagotovilih oglaševalcev in spletnih »strokovnjakov« uničijo mikroorganizme, viruse, bakterije, plesni, glivice, kvasovke in parazite, oksidirajo težke kovine v telesu in nevtralizirajo tuje snovi. In to v manj kot 24 urah. Čudežni mineral naj bi bil celo tako pameten, da naj bi uničil le tisto, kar je telesu škodljivo, na zdrave celice in koristne bakterije pa naj ne bi vplival.

Na NIJZ seveda v času covida-19 zaznavajo povečano zanimanje za nekatere sestavine, ki se v javnosti še posebej povezujejo s preprečevanjem covidne bolezni oziroma s prehransko podporo pri že zbolelih. »To so hranila vitamin D, vitamin C, cink (Zn), selen (Se), vitamin A pa tudi ekstrakti nekaterih rastlin, na primer bezeg in česen. Vse naštete snovi, razen vitamina D, lahko pridobimo v okviru uravnotežene prehrane in ni potreb po dopolnjevanju s prehranskimi dopolnili. Za vse »čudežne« pripravke, poleg MMS-kapljic so to predvsem koloidno srebro in CBD-kapljice, pa svetujemo ljudem, naj ne nasedajo lažnim obljubam in tega ne uživajo,« še svetujejo na NIJZ.

​