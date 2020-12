Čudežne kapljice ne zdravijo covida-19

V vsaki krizi se pojavijo posamezniki ali skupine, ki s »čudežnimi« rešitvami v ljudeh vzbujajo lažno upanje. Tako se je tudi v zadnjem času po nekaj letih spet pojavilo zdravilo, ki naj bi v trenutku pomorilo vse viruse in premagalo bolezni, kot so rak, avtizem, aids in tuberkuloza pa tudi covid-19. To so tako imenovane čudežne kapljice, čudežni mineral oziroma Miracle Mineral Solution (MMS). Ne nasedajte nezakonitim oglasom!Ob poplavi oglasov, ki so se širili predvsem po spletu, so se nedavno oglasili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in prebivalcem Slovenije odsvetovali uporabo teh kapljic tudi v času ...