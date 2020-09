Čudeži obstajajo, mali Kris že govori

Bo ministrica sama plačala test na koronavirus? Imamo odgovor

Javnost je do ministrice, ki od otrok in učiteljev zahteva, da nosijo masko pri pouku, sama pa je na dobrodelni prireditvi, kjer je bila velika množica povabljencev, ni nosila, neusmiljena. Ko se je danes po številnih vprašanjih, zakaj ni nosila maske, opravičila in napovedala, da bo šla na