Čudež v Temenici: cisterna porušila kapelico, le Marija je ostala nedotaknjena (FOTO)

V dolini reke Temenice je v istoimenskem kraju pri turistični kmetiji Fajdiga in v novi podobi zasijala kapelica s kipom Device Marije. Povod za gradnjo je bila sreča v nesreči, kaj sreča, pravi mali čudež. Kapelica je odprta za vsakogar. Nikoli ni bila in nikoli ne bo zaklenjena. Junija lani je traktorist peljal gnojnico po cesti. Ob srečanju z avtom se je umikal, do polovice napolnjena cisterna pa se je prevrnila in padla na kapelico, nas je na lansko nesrečo spomnil gospodar in glava družine Franc. »Vsi smo bili srečni in še danes smo, da se v tej nesreči ni nikomur nič zgodilo. Druga sre...