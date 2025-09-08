V DOMAČI NIŠI
Čudež v Piranu: po 85 letih se je Carpacciova mojstrovina vrnila domov
Oltarna slika Marija z detetom in svetniki je nastala po naročilu Pirančanov. Sodi med dela, kakršna najdemo v pariškem Louvru in Firencah.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
2.Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija