Čudež v Piranu: po 85 letih se je Carpacciova mojstrovina vrnila domov

V stranski ladji samostanske cerkve sv. Frančiška Asiškega v Piranu je 85 let zeval prazen okvir za sliko. Oltar je bil skrbno restavriran, saj so minoriti vrsto let željno čakali, da se na svoje izvorno mesto vrne 280 x 210 cm veliko, 500 let staro platno Marija z detetom na prestolu in šestimi svetniki. Sliko so dočakali v četrtek, ko so jo ob poostrenem varovanju v lesenem zaboju pripeljali iz Italije. Vrnitev sila dragocene umetnine Vittoreja Carpaccia je slovesno pozdravila množica Pirančanov, ministrica za kulturo Asta Vrečko, pater gvardijan Janez Šamperl, veleposlanik Tomaž Kunstelj, p...