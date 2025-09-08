V DOMAČI NIŠI

Čudež v Piranu: po 85 letih se je Carpacciova mojstrovina vrnila domov

Oltarna slika Marija z detetom in svetniki je nastala po naročilu Pirančanov. Sodi med dela, kakršna najdemo v pariškem Louvru in Firencah.
Fotografija: Slika je polna simbolov in dokument časa, v katerem je nastala.
Slika je polna simbolov in dokument časa, v katerem je nastala.

Janez Mužič
08.09.2025 ob 14:55
Janez Mužič
08.09.2025 ob 14:55

V stranski ladji samostanske cerkve sv. Frančiška Asiškega v Piranu je 85 let zeval prazen okvir za sliko. Oltar je bil skrbno restavriran, saj so minoriti vrsto let željno čakali, da se na svoje izvorno mesto vrne 280 x 210 cm veliko, 500 let staro platno Marija z detetom na prestolu in šestimi svetniki. Sliko so dočakali v četrtek, ko so jo ob poostrenem varovanju v lesenem zaboju pripeljali iz Italije. Vrnitev sila dragocene umetnine Vittoreja Carpaccia je slovesno pozdravila množica Pirančanov, ministrica za kulturo Asta Vrečko, pater gvardijan Janez Šamperl, veleposlanik Tomaž Kunstelj, p...

