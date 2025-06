Zakonca Darinka Pajek Zemljič in Sebastjan Zemljič iz Zbigovcev sta se pred časom veselila dvojno. Poleg Lijane sta si vedno želela še enega otroka, novica o nosečnosti sredi oktobra lani ju je tako neznansko osrečila. »Eno noč pred zdravniškim pregledom se mi je sanjalo, da sem držala dva otroka v naročju. Možu sem to takoj povedala, ampak on je dejal, da so to pač samo sanje. Zdravnica pa naju je po pregledu presenečeno pogledala in dejala: 'Tukaj sta pa dva srčka!' Z možem sva bila presrečna, a hkrati v šoku,« nam je razlagala mamica. Babi Frida ni mogla verjeti, da je lahko še pri 90 let...