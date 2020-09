Čudaški poziv Šarca in Bratuškove: Podpiramo Potrča, Wernerja ...

Neznani storilec si je izmislil vsebino dokumenta in pod njim podpisal politične stranke. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Po spletu kroži vse več lažnih objav. Ena takih je tudi politični dokument, pod katerim so se podpisale stranke LMŠ, SMC, Sab, Desus in SD. Že na prvi pogled gre za nenavadno novo koalicijo trenutno levih in desnih strank, še bolj osupljiva pa je vsebina dokumenta, ki pravi, da omenjene stranke podpirajo prizadevanja, torej posameznikov, ki opozarjajo na nesmiselnost ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.To je dokument, ki kroži po medmrežju.Predsednik LMŠje sledilce obvestil, da gre za lažni dokument in zlorabo logotipa stranke LMŠ.Prav tako so se odzvali v Desusu. »V stranki Desus se od dokumenta v polnosti distanciramo. Na tem mestu ponovno opozarjamo – upoštevajmo priporočila stroke in storimo vse, da s svojim ravnanjem ne bomo po nepotrebnem ogrozili zdravja drugih.«Predsednica stranke Sabse od objave še ni opredelila, so pa v stranki sporočili, da so vložili zahtevo za sklic skupne seje odborov državnega zbora za zdravstvo in izobraževanje, na kateri bodo pozvali k enakopravni obravnavi državljanov pri spoštovanju predpisanih protikoronskih ukrepov. »Znova pozivamo tudi, da šolska ministrica odstopi, saj opravičilo ni dovolj. Pravila so enaka za vse!« je na novinarski konferenc izpostavil poslanecOdzval pa se je tudi glasbenik Werner. »Tole kroži po spletu, zadeva je lažna, gre za zlorabo mojega imena kot že tolikokrat poprej,« je zapisal in dodal »da je nedopustno izrabljati njegovo ime«.