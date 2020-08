CSD se je oglasil: odgovarja staršema utopljenega otroka

CSD pravi, da so delavke pomagale otrokoma v stiski

Po smrti 10-letnega fanta iz Ljubljane v reki Soči pri Solkanu sta se oglasila starša. Prizadeta zaradi samega dogodka, pa ravnanja pristojnih institucij. V pismu medijem, kjer sta pojasnila situacijo ( celotno pismo si lahko preberete tuka j), sta dejala, da sta bila o smrti svojega otroka obveščena šele pet ur kasneje po dogodku. In še to, da jim Center za socialno delo (CSD) ni omogoči stika s preostalima dvema otrokoma, ki sta bila na kraju tragedije ter starima staršema, ki sta bila zraven. »O nesreči sina, ki se je zgodila po naših do zdaj dostopnih podatkih v torek, 28. 7., ob 16:30, nas niso obvestili do poznega večera, saj so šele nekaj po 21. uri na vratih pozvonili kriminalisti in nas obvestili o tragediji, torej skoraj pet ur po nesreči. Od ostalih dveh sinov, ki sta bila prisotna na kraju nesreče in sta nesrečo videla, sva kasneje izvedela, da sta že na kraju dogodka, takoj po nesreči, prosila prisotne ob njiju, naj naju pokličejo. Tako prisotni policist kot delavke CSD jima kljub prošnjam obeh sinov (6 in 12 let) tega niso omogočili.«Za STA se je odzval CSD Primorska, kjer pravijo, da so strokovne delavke centra ravnale po navodilih policije in nudile psihološko oporo sorojencema pogrešanega dečka in starim staršem, ki so bili v veliki stiski in šoku. Pojasnili so, da otroka zaradi tragične situacije nista zmogla pogovora in so se strokovne delavke trudile preusmerjati pozornost na druge vsebine, da so otrokoma olajšale stisko. Ko je na telefon enega od starih staršev nekdo poklical, v vsej svoji prizadetosti zaradi nesreče stara starša nista odgovorila, so še pojasnili na CSD.Dve strokovni delavki sta ostali z družino vse do prihoda staršev, ki sta želela takoj videti tudi ponesrečenega sina. Delavki sta jima na podlagi informacije policije povedali, da so otroka peljali v šempetrsko bolnišnico. Vendar tam ni bilo dežurnega patologa, zato so dečka odpeljali neposredno v Ljubljano na Inštitut za sodno medicino.Na Policijski upravi Nova Gorica so pojasnili, da je do zamika pri obveščanju staršev prišlo, ker so postopki iskanja, oživljanja in ugotavljanja identitete trajali dlje časa. Postopke ravnanja v primeru smrti pa določa pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.